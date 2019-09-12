‘Uluç’un yaptığı iş mi!’

A Milli Takım’dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, Moldova karşında çok başarılı bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, “Maçın kontrolü hep bizdeydi. Hakkımız olan galibiyeti aldık” dedi.



Andorra’ya karşı bir önceki maçta elde edilen son dakika galibiyetini, “dönüm noktası” olarak değerlendiren Soydan, “Andorra maçını hep hatırlayacağız. 10 maç da geçse o karşılaşmayı unutmayacağız. Biz iyi bir takımız. Hocamız çok değerli bir isim. İyi bir jenerasyon yakaladık. Hoca çok güzel bir takım kurdu. Çocuklar hocayı çok seviyor ve saygı duyuyor. Hoca da aynı şekilde onları seviyor. Bu çok önemli bir şey. İyi bir takım böyle olunuyor. Şenol Hoca yönetiminde şu an lider durumdayız. Bu takım elemelerde 6 maçın 5’ini kazandı. Bunun adı başarıdır” diye konuştu.



Ay-yıldızlı yönetici, Moldova karşısında birbirinden güzel goller attıklarının altını çizerek, “Özellikle üçüncü golü çok beğendim. Cenk’in takibi, zor pozisyonda topu kaleciden kurtarışı ve son vuruşu çok güzeldi. İlk golü de çok klastı. Cenk’in böyle gollerini özlemiştik” yorumunu yaptı.



Selim Soydan, spor yazarı Hıncal Uluç’un Moldova maçı günü köşesinde kaleme aldığı yazıya da değindi. Uluç’un, Andorra maçı üzerinden Şenol Güneş’e yönelik haksız ve yıpratıcı eleştirilerde bulunduğunu kaydeden Soydan, “Milli Takım hepimizin takımı. İyi günde, kötü günde hep birlikte destek olmalıyız. Hıncal Uluç’un tam da maç günü yaptığı iş mi? Basın elbette eleştirebilir ama bu tenkitler gerçeklere dayanmalı ve yapıcı olmalı” ifadelerini kullandı.

‘Şenol Hoca en büyük şansımız’

Selim Soydan, İzlanda’nın Arnavutluk deplasmanında aldığı 4-2’lik yenilgiyi ve gruptan çıkma yarışını da değerlendirdi. Ay-yıldızlı yönetici, “İzlanda ilk zorlu deplasman maçını kaybetti. Zaten rakip sahalardan çok zorlanan bir takım. Hocamız daha önce Fransa ile liderlik için çekişeceğimizi söylemişti. Oraya doğru gidiyor bu iş” dedi.

Güneş’in her zaman arkasında olduklarını da kaydeden Soydan, “Son derece disiplinli bir takımız. Teknik heyet tarafından söyleneni en iyi şekilde yapmaya çalışan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bizim en büyük şansımız Şenol Hoca’dır” yorumunu yaptı.