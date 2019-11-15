THY Euroleague’deki 8. maçında Zenit’i sahasında konuk eden Anadolu Efes, Dunston ve Simon’dan yoksun çıktığı maçta, Larkin-Micic ikilisinin şovuyla farkı 25’e kadar çıkardı. Kenardan Sertaç dışında beklenen katkı gelmeyince ara kapandı ama temsilcimiz galibiyeti bırakmadı

Anadolu Efes, THY Euroleague’deki 8. maçında Zenit St.Petersburg’u 90-88 yenmeyi başardı, 6. galibiyetine ulaştı. Maçtan önce gelen Dunston ile Simon’un oynayamayacağı haberi biraz tedirginlik yaratsa da Micic’in maça çok iyi girişi, hücumda görevini yapan ama savunmada aksayan Pleiss’in yerine oyuna giren Sertaç’ın her iki pota altında da önemli işler yapması temsilcimizin kontrolü ele geçirmesini sağladı.

21-14 biten ilk çeyrekten sonra maça benchte başlayan Larkin de şova katıldı. Larkin ile Micic ikilisi formda olduğunda Efes’in ne kadar tehlikeli bir ekip olduğu da zaten o anda daha net anlaşıldı. Her şeyi yaptı bu ikili, hatta Sinan Erdem’e gelenler Micic’in asistiyle Larkin’in alley-opp’unu bile canlı izleyecek kadar şanslıydı. Zaten o bölümde fark çift hanelere çıktı. 42-30 girilen 3. periyotta Larkin’in şovu devam etti. Öyle bir tempo yakaladı ki bu bölümde temsilcimiz, 67-42’de fark 25’e kadar çıktı. Ancak o andan itibaren kenardan gelen isimlerin aynı tempoyu sürdürememesi, rakibin boyalı alanda Ayon, dışarıdan da Hollins ile çok rahat skor üretmesi farkın hızla erimesine yol açtı. Bu durum Ruslar’ı umutlandırmaya başladı, potasında 28 dakika 42 sayı gören Efes, son 10 dakikada rakibine 38 sayı şansı tanıdı. Neyse ki bu tempoyla üstünlüğü ele geçirecekleri zaman kalmamıştı, 24 saniye kala fark 2 sayıya kadar inse de çok şükür bir kaza yaşanmadı.

Son çeyrekte bize hiç yakışmayan ‘berbat’ savunma ve kötü oyunun farkın çok fazla açılması ve bir anda konsantrasyonun kaybolmasına bağlayalım, iki önemli eksiğe rağmen alınan galibiyet için temsilcimize tebrikleri yollayalım.