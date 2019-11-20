Aslan gibi bitirdi

Galatasaray Doğa Sigorta kötü başladığı maçın 2. yarısında mükemmel performans sergiledi, İspanyol Malaga’yı devirdi. Eurocup’taki 8. maçında 5. galibiyetine ulaşan temsilcimiz, zirve için umut tazeledi.

Eurocup D Grubu 8. hafta maçında G.Saray, İspanya’nın Unicaja Malaga ekibini 91-80 yendi, rakibine 2. yenilgisini tattırırken, 5. galibiyetini elde etti.

4. dakikada 9-5 önde olsa da, hücumda tıkanan ve rakibin 17-0’lık serisine engel olamayan temsilcimiz art arda yaptığı top kayıplarının sonucunda 22-9 geriye düştü, ilk periyodu da 24-12 mağlup bitirdi.

Galatasaray, savunmada da hatalar yapınca, Adams-Waczynski ikilisiyle skor bulmayı sürdüren Malaga 15. dakikada 36-20 ile farkı 16’ya yükseltti. Ancak kenardan gelen Yiğit, ön alanda yaptığı baskıyla temsilcimizin enerjisini yükseltirken Whittington’ın da hücumda devreye girmesiyle ara kapanmaya başladı.

Soyunma odasına 39-34 geride gitse de, geri dönüş sinyalleri veren Galatasaray, 11-2’lik seriyle 3. periyota başladı ve 26. dakikada 45-41 öne geçti. Son haftaların durgun ismi Harrison da devreye girip, art arda skor bulunca, bu kez panikleyen ve basit hatalar yapan Malaga oldu, boyalı alanda Ege’den hem hücum hem de savunmada çok önemli katkı alan Galatasaray Doğa Sigorta 33-8’lik 3. çeyrek sonunda son periyota 67-47 galip giren taraf oldu.

Gel-gitlerin çok fazla yaşandığı maçta Malaga dış atışlarla yeniden maça ortak olmaya çalıştı ve farkı 9 sayıya kadar indirmeyi de başardı. Ancak temsilcimiz fazlasına izin vermedi, çift haneli farklarla kazanmayı bildi.

Cengiz ile futbolcular da izledi

Galatasaray Doğa Sigorta için çok kritik bir önem taşıyan Malaga mücadelesini, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz de salondan takip etti. Ayrıca futbol takımı oyuncuları Jimmy Durmaz ve Ryan Donk da zorlu mücadele için Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen isimlerdendi.