Jones, Yiğit ve Whittington’dan yoksun oynayan sarı-kırmızılı ekip, son dönemin formda ekibi Bahçeşehir Koleji karşısında tutunamadı. Golden ile hücumda etkili bir görüntü sergileyen ev sahibi aldığı galibiyetle alt sıralarla ilişkisini tamamen kesip, play-off’u düşünmeye başladı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 17. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta’ya 6 maç sonunda yenilgiyi 92-71’lik skorla tattırdı, galibiyet sayısını 6’ya çıkardı.

Ligin ilk yarısını çok iyi geçirse de oyun kurucu konusunda bir türlü istediği hamleyi yapamayan Galatasaray, son dönemde topu rakip sahaya taşıma görevi verdiği Yiğit ile boyalı alanda hücumu organize eden Whittington’ın sakatlığıyla sarsıldı ve bu da 22 top kaybıyla sahaya yansıdı. Bu top kayıplarının 9 tanesi de guard pozisyonundaki Webtster’dan gelince, sıkıntı iyice arttı. İlk çeyreği Poythress-Auguste ikilisinin sayılarıyla yine de önde geçti Galatasaray ama dışarıdan bir türlü istediği katkıyı bulamadı. Özellikle Harrison’ın çok kötü bir gün geçirmesi konuk takımı çok zorlarken, Bahçeşehir Koleji Golden-Hardy ikilisiyle rakip potayı bombardımana tutmayı başardı. Özellikle Göksenin’in baskısı karşısında ilk dakikalarda zorlansa da, bir şekilde o baskıyı aşıp skorunu bulan Golden takımını devre sonunda 20-4’lük seriyle öne taşıdı.

Galatasaray, rakibe 15 hücum ribauntu verip, 22 top kaybı yapınca, boyalı alanını da Mathiang ile iyi savunan Bahçeşehir Koleji, arayı giderek açtı, son çeyreğe de 75-51 galip girmeyi başardı.

Galatasaray son periyodun başında yaptığı baskı ile rakibini art arda 4 top kaybına zorladı ve farkı 16 sayıya indirdi. Ama dışarıdan bir türlü gelmeyen katkı ve top kayıpları bu hamleyi de sonuçsuz bıraktı, ev sahibi maçın sonunu rahat oynayarak farklı kazandı.

Johnson’ın ile Can’ın yokluğuna rağmen, yeni transferi Jones ve kenardan gelen Thomas-Clark ikilisinden önemli katkı alan Bahçeşehir, Zafer Aktaş yönetiminde 5. galibiyetine ulaşıp, alt sıralardan oldukça uzaklaştı.