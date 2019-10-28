Fenerbahçe Beko karşısında tutuk başladığı mücadelede savunmasıyla ayağa kalkan sarı-kırmızılı ekip son periyotta sadece 9 sayı yedi. Hücumda da çok akıllı oynayan ve özellikle Whittington ile coşan Galatasaray Doğa Sigorta, taraftarının önünde farklı kazanmayı bildi

ING Basketbol Süper Ligi’nde 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko’yu Sinan Erdem’de konuk eden Galatasaray Doğa Sigorta, 83-64 ile 4. galibiyetine ulaşırken, ezeli rakibine de ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

Öncelikle Ertuğrul Erdoğan’ı kutlamak lazım, göreve geldiği günden itibaren belki ona fazla imkan ve bütçeler sunulmadı ama takımına kimlik kazandırma yolunda önemli bir adım daha attı. Derbi zaferini getiren de takımın geri adım atmama alışkanlığıydı. Aslında maça tutuk başladı Galatasaray, ilk çeyrekte hızlı hücumlardan 10 sayı yedi.

Geri koşmada sıkıntı yaşayan ve 12-0’lık seri yiyen sarı-kırmızılı ekibi ayağa Whittington kaldırdı. İki 4 numaraya dönerek tempoyu eline geçiren, 3 guardla oynayan rakibine karşı forvetlerini potaya gönderen Cim-Bom, 9 sayıya çıkan farkı eritmeyi başardı. Melih, Fenerbahçe’yi oyunda tutuyordu ama De Colo üzerinde sürekli değişen savunmalar rakibin elini kolunu bağladı. Dün sadece 3 dakika süre bulan Datome belki rakibin baskısına çare olabilirdi ama Obradovic onu fazla kullanmadı.

İlk yarıda şut ritmini bulamayan Galatasaray, 2. yarıda bu alanda da hareketlenince kontrol Cim-Bom’daydı. 3 kısalı Fenerbahçe’ye karşı artan ribaunt üstünlüğü de ev sahibine artı sağladı. Galatasaray, rakibin adam değişmeli savunmasına da iyi hazırlanmıştı ve özelikle Whittongton bu düzende harika oynadı.

Son çeyrekte özellikle Yiğit’in, De Colo’ya yaptığı savunma, hem takımının hem tribünlerin coşmasını sağladı. Derbiyi daha çok isteyen taraf kazandı.