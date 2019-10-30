29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Sinan Erdem’e gelen basketbolseverler Anadolu Efes’in şovunu izledi. Kızılyıldız karşısında baştan sona üstün oynayıp farklı kazanan temsilcimiz, THY Euroleague’de art arda 4. galibiyetini elde etti

THY Euroleague’de 5. hafta mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı konuk eden Anadolu Efes, salondan 85-70 galip ayrıldı, 4. galibiyetine ulaştı. THY Euroleague’de 5. hafta mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı konuk eden Anadolu Efes, salondan 85-70 galip ayrıldı, 4. galibiyetine ulaştı. Daha ilk dakikada Micic’den gelen 5 sayı, Simon ile Larkin’in de hemen ona katkı yapması Efes için maçın anahtarını göstermişti. Temsilcimiz kadro kalitesini her saniye hissettirdiği ilk çeyrekte 21-9’luk skoru yakalarken, tüm sayılar, Beaubois’in de eklendiği 4 kısadan geldi. Fark 16 sayıya kadar çıktıktan sonra Kızılyıldız Jenkins ile geri dönmeye çalışıp farkı biraz eritti ama Doğuş’un kenardan getirdiği enerji tüm takımı sarınca devre de temsilcimiz lehine 38-26 bitti. 2. çeyreğin başında 44-29’u yakaladıktan sonra Micic ile Larkin’in belki de fazla rahatlıktan yaptığı hatalar konuk takımı ümitlendirdi, o bölümde 14-0’lık seri bulan Kızılyıldız öne de geçti. Ancak dedik ya baştan bu maçın anahtarı belli diye, Larkin-Micic ikilisinin sayılarıyla krizden çıkan ve rakibine 10-0 ile yanıt veren temsilcimiz, son çeyrekte yine ağırlığını hissettirdi. Hücumda zaten işler ritmine girmişti, Dunston boyalı alanı karartıp, görünmez kahraman Peters da ribauntları toplayınca, fark yeniden çift hanelere yükseldi, Efes salondan 85-70 galip ayrılmayı bildi. Efes’in sergilediği performans ve galibiyet ne kadar güzelse, dün Sinan Erdem’de oyunun her durduğu anda yaşanan Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının anılması da o kadar gurur vericiydi.