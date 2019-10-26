Armani Milano karşısında hem hücumda hem de savunmada bir türlü oyunun içine giremeyen Fenerbahçe Beko’ya saman alevi gibi parlayan yıldızları da çare olmadı. Deplasmandaki 3. maçından da yenilgiyle ayrılan temsilcimiz, Euroleague’de 4. hafta sonunda 1 galibiyette kaldı

THY Euroleague’de 4. hafta mücadelesinde Armani Milano’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, salondan 87-74 yenik ayrıldı, 3. mağlubiyetini tattı.

2 deplasman yenilgisiyle başladığı sezonda ilk galibiyetini sahasında DeColo’nun 39 sayılık performansıyla Baskonia karşısında almıştı temsilcimiz ama bu kez hücumda bir kahraman çıkaramayınca farklı yenilmekten kurtulamadı.

Ne yazık ki hâlâ kapatması gereken birçok açığının olduğunu bir kez daha anladı Fenerbahçe yeni kadrosunda. Obradovic son iki maçta verim aldığı üç guardlı sistemle maça başladı ama Sloukas ile DeColo’nun gölge savunması yanyana gelince Milano kısaları bunu mükemmel kullandı. İlk çeyrekte Della Valle, takımını sırtlarken, maçın tamamında mükemmel oynayan Rodriguez’e de önlem alınamadı.



Önde savunma yok

İlk çeyrekte rakibe 16-0’lık seri vermek, bu takıma hiç yakışmadı. Ne yazık ki temsilcimizin en önemli zaafı, ön alanda savunmacı bir isminin bulunmaması. O eksik hücumda da çok hissedildi. Potaya gidebilen bir 2 numara Fenerbahçe’nin acil ihtiyaç listesinin bence ilk sırasındaki! O isim yokken, Melih ve Williams üzerinden hücum etmek belki çare olabilirdi! Çünkü uzunlar da ritme giremedi. Özellikle Williams bir şekilde bu takımın içinde önemli bir rolle değerlendirilmeli. Pas dağılımı, hücum temposu, en önemlisi de potaya giden isim olmayınca rakip savunmayı açamama sıkıntısı kısa sürede giderilmeli. Tabii dün de canımızı çok yakan, 3 guardla sahada kaldığımız düzende rakibe verilen ribauntlar da gözden geçirilmeli.

Milano mükemmel hazırlanmış Fenerbahçe’ye, ters eşleşmelerin hepsini değerlendirdi. Biz zaman zaman kıpırdanıp farkı tek haneye düşürdüğümüzde de mutlaka rakip kısalardan birisi sahne alıp, topu çemberden geçirdi. Bir türlü yapamadığımız kısa savunması ve potaya giden oyuncu krizi dünkü hüsranın özeti.