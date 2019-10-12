Sakatlıktan dönen Larkin’in müthiş performansına Micic ile Dunston’ın da eşlik etmesiyle hücumda ritmini tutturan ancak rakibin üçlüklerine çare bulamayınca maçı bir türlü koparamayan A.Efes, uzatmada da olsa kazanmayı bildi, geceyi sevinçle bitirdi

Turkish Airlines Euroleague 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında Alba Berlin’i ağırladı, normal süresi 95-95 biten maçı 106-105 kazanan temsilcimiz, ilk galibiyetini aldı.

Rakibin art arda bulduğu üçlüklere engel olamayan Efes, sakatlıktan dönen Larkin’i kenardan getirip karşılık verdi, ilk periyodu 27-25 önde bitirdi. Ancak hem uzunu hem kısası dışarıdan şut sokabilen Alba devre sonunda 12’de 7, normal süre sonunda ise 28’te 14 ile ekstra atınca Efes’in Micic ve Larkin ile dışarıdan, Dunston ve Pleiss ile içeriden ürettiği sayılar da maçı koparmaya yetmedi. Bir ara şut yarışına dönen maçta kazanma stresi Efes’i rakibin şutlarına hemen yanıt verme arayışına itti ve belli bölümlerde hücum düzeni işlemedi. Ancak Larkin ne kadar önemli bir isim olduğunu her saniye gösterirken, onun skorer oyunu, Alba’nın üçlük fırtınasına karşı Efes’i ayakta tutmaya yetti ama normal süre de bu tempoda 95-95 sona erdi.

Son topu kullanamadı Larkin belki ama uzatma da onun öncülüğünde 5-0’lık seriyle başladı, Micic ve Dunston’ın da devleştiği mücadelede Alba bu 5 dakikada 3 sayı katkısı alamayınca neyse ki bir kez daha öne geçme fırsatı bulamadı.

Barcelona’ya yenilerek sezona giren Efes, savunmanın olmadığı, bunun etkisiyle ne top çalma ne de top kaybı hanelerinin 45 dakikalık oyunda bile çift hanelere ulaşmadığı oyunda galibiyeti atarak kazandı. Sonuçta önemli olan açılışı yapmaktı, Larkin-Micic ikilisi yan yana oynadıklarında her kilidi açabileceklerini gösterince Efes amacına ulaştı.