Micic-Larkin ikilisinin etkili performansına, 3. çeyrekte boyalı alanda Dunston’ın sayılarını da ekleyen ve kontrolü ele geçiren Anadolu Efes, 5 oyuncusunun çift haneli sayılara ulaştığı maçta farkı 10 sayıya kadar çıkardı, İspanya’dan galibiyetle dönmeyi başardı

THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, 3. maçında İspanya’nın Valencia takımını deplasmanda 83-78 yenmeyi başardı, 2. galibiyetine ulaştı.

Maça özellikle savunmada çok kötü başladı temsilcimiz, rakibin art arda potaya yaptığı ataklara engel olamayıp ilk periyotta rakibe 25 sayı şansı tanıdı. Peters ve Simon ile hücumda rakibine yanıt verebildi Efes ama ilk yarı boyunca neredeyse tüm ikili oyunlarından sonuç çıkaran, hücum ribauntlarını kovalayıp 2. atış şansı bulan ev sahibi, ilk yarı sonunda 46-39 ile 7 farkı yakaladı.

İkinci yarıda çok daha akıllı oynadı Efes, özellikle hücumda Dunston’e devreye sokarak kısaların üzerindeki baskıyı da rahatlattı. İlk yarıda hiç top kullanmayan Dunston, sadece 3. çeyrekte 4’te 4 isabetle 8 sayı bulunca, rakibin ribauntlar veya top kayıpları sonrasındaki üretimini de sıfırladı. 3. çeyreğe Ergin Ataman’ın Micic-Larkin ikilisiyle girişi ve iki oyuncunun hücumdaki ustalığı da Dunston’ın açtığı alana yapılan koşular ve ardından gelen sayı ya da asistlerle temsilcimizin skorunu artırdı, Beaubois ile Peters’tan da önemli katkı alan Efes 2. çeyrek sonunda 69-61 öne geçmeyi başardı.

Son çeyrekte yine boyalı alanı unuttu Efes ve sadece dışarıdan skor bulmaya çalıştı. Tam 4 dakika 25 saniye sayı atamadığı bölümü, potasını iyi savunup, rakibi dışarıya zorlaması ve Valencia’nın da şut ritminin azalması ile kazasız atlatan, Simon’un sahne alışıyla da çok rahatlayıp farkı 81-71’de çift hanelere çıkaran Efes, salondan da 83-78 galip ayrıldı ve 2. galibiyetine ulaştı.