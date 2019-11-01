3 guardlı sistemiyle yakaladığı başarılarla göğsümüzü kabartan lacivert-beyazlı temsilcimizde Micic ile Beaubois çok kötü bir gün geçirince, Larkin’in tek başına çabası yetmedi, 70 sayıda kalan Anadolu Efes, 6. haftayı 2. mağlubiyetini tadarak bitirdi

THY Euroleague’de haftanın 2. maçında Panathinaikos’a konuk olan Anadolu Efes, rakibine 86-70 yenildi. 6. maçında 2. mağlubiyetini tattı.

Panathinaikos gibi temposu yüksek bir rakip karşısında temsilcimizin geçen yılki başarıyı getiren 3 guardlı sistemi önemli bir güvenceydi, çünkü bu rakibe karşı iyi hücum etmek ve onların savunma zaaflarını kullanabilmek, savunmayı da daha dengeli yapmak anlamına gelecekti. Ama ne yazık ki Larkin-Micic-Beaubois üçlüsünden sadece Larkin devredeydi! Ama Micic’in 13’de 3 isabeti (6’da 0 üç), 7 top kaybı, Beaubois’nın da maçı sayısız bitirmesi, Larkin’den gelen 28 sayıyı da anlamsız kıldı. Ne içeriden ne dışarıdan istediği hücumu yapabildi temsilcimiz ama özellikle dışarıdan 30’da ile oynamak düzenindeki bir takım için kabus gibiydi.

Ev sahibi ise bizim yapmak istediğimizi yaptı, Calathes-Rice ikilisiyle kontrolü sürekli elinde tutmayı başardı. Özellikle Calathes, 11 sayı, 10 asist ile yine takımını sırtlarken, 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı alması ve 86 sayıya ulaşması, Efes savunmasının ne kadar hazırlıksız yakalandığının kanıtı. Tabii ki bunda Dunston’ın erken faul problemine girmesi, Micic’in çok kötü gününde olması nedeniyle normal süresinin altında kalışı ve rakibin de Larkin-Beaubois ikilisinin üzerine sürekli atak yapması önemli rol oynadı.

Çift maç haftasını 2’de 1 ile bitiren Efes, 6. hafta sonunda ise 2. yenilgisini aldı. Her ne kadar eski gücünde olmasa da Panathinaikos deplasmanındaki yenilginin telafisi olur, ancak Efes’te hem Micic’in, hem Beaubois’in bu kadar kötü oynadığı, Dunston’ın savunmasının bu kadar aksadığı gece zor bulunur. Zaten Efes’te o guard rotasyonundan gelen katkı aksarsa, her maçımız sıkıntı olur.