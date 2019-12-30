Oyuna fırtına gibi giren, Micic’in asistleri, Pleiss ve Buğrahan sayılarıyla devreyi 23 farklı önde bitiren Anadolu Efes, 2. yarıda farkın rehavetine kapıldı. Daçka müthiş bir dönüşle farkı 6’ya kadar çekip umutlansa da, Simon takımını rahatlattı, ev sahibi kazandı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 14. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen’i konuk eden Anadolu Efes, 89-83’lük skorla 13. galibiyetine imza attı.

Hem Euroleague hem de ligde müthiş bir hücum temposu yakalayan Efes, maça yine çok kolay skor üreterek başladı. Karar verici oyuncu sayısının fazla olmasının rahatlığı bu kez Micic, Buğrahan, Simon üçlüsüyle avantaja döndü, boyalı alanda Pleiss’i topla buluşturan lacivert-beyazlı ekip, daha ilk periyotta 13 sayıya ulaşan dev oyuncu ile 32-17 öne geçmeyi başardı. Daçka adına ilk çeyrekte rakibini maçta tutmaya çalışan Lamb’e bu kez Efes tarafında Beaubois karşılık verdi, Tolga’nın da skora katkı vermesiyle devre de 53-30 Efes üstünlüğüyle bitti.

2. yarının başında Darüşşafaka Tekfen adına Erkan sahne aldı. İlk yarıda hiç oynamayan tecrübeli oyuncu hem sayıları hem de savunmaya getirdiği enerjiyle farkı kapamaya başladı. Efes Singleton-Beaubois ikilisiyle bir hamle daha yaptı, Sertaç’tan gelen üçlükle son periyota da 71-54 galip girdi.

Son periyotta Ergin Ataman, genç oyuncularına şans tanıdı ama Mustafa ile Ömer Can’dan art arda gelen 3 top kaybını Daçka skor bularak cezalandırınca, fark 10 sayıya indi. İlk yarıda da benchten gelen isimleriyle rakibe 7-0 seri tanımıştı Efes ve yine hemen ana rotasyonuna döndü. Ancak Daçka’nın baskısı, ana rotasyondaki isimlere de top kaybı yaptırdı, ilk yarıda 4 top kaybeden Efes’te bu sayı, 2. yarıda 17’ye çıkınca fark 6 sayıya indi, konuk takım umutlandı. Son dönemin formda ismi Simon sahne aldı, daha fazlasına izin vermeden, takımını rahatlattı, Efes 13. kez kazandı.