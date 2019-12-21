Rus devi karşısında önce Larkin ve Singleton, ardından Beaubois ile Simon ile etkili olup çift haneli farklarla öne geçtiği mücadelenin son bölümünde Mike James’i durduramayan Anadolu Efes, son hücumu Larkin ile kullanamadı, 15. maçında 3. yenilgisini tattı

THY Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırladığı CSKA Moskova’ya nefes kesen mücadelede 81-80 yenildi.

Beklendiği gibi Larkin-James düellosu şeklinde başladı mücadele, ilk çeyrek iki yıldız da 11 sayıya ulaştı, maçın kaderini onların yazacağı belliydi.

James’in panzehri olarak sahaya sürülen Doğuş’un ilk çeyreğin sonunda çaldığı top ve kendi sahamızdan yolladığı üçlük, daha fazlasını yapacağının habercisiydi. Sahada kaldığı sürede müthiş katkı verdi kaptan, CSKA potasına bir üçlük daha yollarken, Mike James’i adeta canından bezdirdi. İlk dakikalarda CSKA’nın çok rahat skor bulduğu boyalı alanda da Sertaç’ın savunmaya getirdiği enerji Efes’i iyice rahatlattı. Öyle bir özgüvene sahip ki Efes’li oyuncular tek başına hızlı hücuma çıkan Beaubois’nın üçlükle bitirdiği hücumuyla coşan temsilcimiz, soyunma odasına 47-43 galip girdi.

3. çeyrekte Simon şov vardı. Larkin’e gelen baskıda devreye giren Simon, art arda sayılarıyla farkı çift hanelere de çıkardı. Ancak Efes’in 3 guardlı sistemine karşı CSKA, kısa rotasyonu Hackett, Hillard ve Antonov’la oluşturarak fizik üstünlüğü aldı. Ardından hücumda yıldızların son sözü söyleyeceği anlar geldi, herkes James ile Larkin’in yapacaklarına odaklandı. Ne yazık ki James, bu bölümde canımızı çok yaktı. Belki son hücumu savunması için sahaya alınan Doğuş, biraz daha erken bu görevi üstlense, ABD’li kısa süreye 10 sayı sığdıramazdı ama 17 saniye kala takımına maçı kazandıran atış, Doğuş’un üzerinden ve öyle zor bir pozisyonda geldi ki, o pozisyonu savunmak imkansız gibiydi.

Larkin de son saniyede aynı şeyi denedi, son sözü söylemek istedi ama olmadı. Hem Larkin’in, hem Efes’in böyle bir kredisi var sonuçta. Dün gece Sinan Erdem’de oluşan atmosfer, en büyük kazanımdı.