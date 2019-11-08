THY Euroleague’deki 7. maçına çıkan Anadolu Efes, Micic-Larkin ikilisinin hücumda şov yaptığı maçta Olimpiakos’u devirdi, 5. galibiyetini elde etti. 2. çeyrekteki 32-11’lik seriyle kontrolü ele alan temsilcimiz farklı kazanmayı bildi

Anadolu Efes, THY Euroleague’deki 7. maçında Yunanistan’ın Olimpiakos takımını deplasmanda 86-67 yendi, 5. galibiyetini elde etti. Geçtiğimiz hafta Panathinaikos’a Atina’da yenilirken, Micic’ten hiç katkı alamayan Efes, bu kez Sırp yıldızının şovuyla galibiyete ulaşmayı bildi. Şu bir gerçek ki, Micic-Larkin ikilisi yan yana formda olduğunda Efes’in çıktığı seviye gerçekten çok yukarıda oluyor. Dün de maçın başında potaya giderek skor bulan ama dış atışlarda da 6’da 4 isabetle oynarken, potasını savunamadığı için ilk periyodu 24-21 geride bitiren Efes, kenardan gelen Larkin ve Dunston ile bir anda öne fırladı. Micic’in 19, Larkin’in 13 ve Dunston’ın da 8 sayı attığı devre sonunda 53-35 öne geçen temsilcimizin ritmi karşısında Olimpiakos adeta şaştı kaldı.



Müthiş ikili

Larkin-Micic ikilisi o kadar önemli ki, Olimpiakos’un 2. yarının başında farkı 11 sayıya, son periyotun başında 67-61 ile 6 sayıya indirdiği anlarda da hamle ikisinden geldi. Ancak son periyotta Dunston’ın savunma gayretinin de altını çizmeli. 10 dakikada sadece 9 sayı atabildi Olimpiakos, potamıza hiç gelemedi. 3. çeyrekte Beaubois savunmasında takımını ayakta tutan Paul de bu kez dış şutlarda isabet bulamayınca Efes arayı giderek açtı ve salondan farklı galip ayrıldı. Beaubois savunmada belki hatalar yaptı ama Simon’un ritmini bulamadığı maçta onun hücum katkısı da Efes’i rahatlatan detaylardandı.