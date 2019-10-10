Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Gelecek Koleji Çukurova ile karşılaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, eksik rakibi karşısında zorlanmadan galibiyete uzandı, 4 yıl aradan sonra 12. kez en büyük kupayı müzesine taşımayı başardı

Kayseri’de oynanan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Öznur Kablo, Gelecek Koleji Çukurova Basket’i 86-62 yenmeyi başardı, 12. kez büyük onuru yaşadı.

Kadrosunda önemli değişiklikler yaşayan, sezona yeni bir antrenör ile başlayan sarı-lacivertli ekip maça 5-0 ile başlasa da boyalı alanda Koffi’nin arka arkaya yaptığı bloklar ve hücumda Coffey’den gelen basketler Çukurova’nın 14-14’te rakibini yakalamasını sağladı. Ancak tam saha başlayan ve rakibini art arda hataya zorlarken, Sevgi-Zandalasini ikilisiyle üç sayılık isabetler bulan Fenerbahçe ilk periyodu 23-14 önde bitirdi. Seriyi 12-0’a ve farkı da çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, arayı giderek açtı ve ilk yarıyı 47-26 üstün tamamladı.

Sadece 7 kişilik rotasyonla oynayan Çukurova, Fenerbahçe’nin baskısı karşısında hatalarını artırınca sarı-lacivertli ekip, hücumda bunu avantaja çevirmekte zorlanmadı. İlayda’nın boyalı alandan ürettiği basketler Güney ekibini 3. çeyrekte oyunda tutsa da son periyotta savunmanın dozunu artıran ve zaten 4. çeyreğin büyük kısmını da benchteki isimleriyle tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 86-62’lik skorla, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 12. kez kazandı.