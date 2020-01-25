Çok kötü başladığı sezonda sakatların dönüşü ve yapılan takviyelerle hızla toparlanan Fenerbahçe Beko, İtalyan rakibine karşı oyunun büyük bölümünde üstün bir performans sergiledi, son 5 maçtaki 4. galibiyetini etkili savunmasıyla elde etti

THY Euroleague 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Armani Milano’yu 73-64 yenmeyi başardı, 9. galibiyetine ulaştı.

Maça 4 kısalı düzeniyle başlayan Fenerbahçe Beko, rakibin ağır uzunlarına karşı hücumda tempoyu yüksek tuttu, iç-dış dengesini iyi kurup Datome ve Kalinic ile skorda da etkili olunca kontrolü ele geçirdi. Kalinic’in 7 sayı, 3 top çalma, 3 asist, Datome’nin 8 sayı, 3 ribauntluk ilk çeyrek performansı, Milano savunmasının tüm dengesini bozdu, ilk periyot skoru 24-15 oldu.

Vesely sakatlıktan döndükten sonra birlikte oynamalarının dezavantajı daha az hissedilen Sloukas-De Colo ikilisinin kontrolünde Fenerbahçe Beko, farkı 37-20 ile 17 sayıya kadar da yükseltti. Forvetlerin sırtı dönük oyun ile hazırladıkları pozisyonların avantajını çok fazla yaşayan ve devre sonunda 12’de 6 üç sayı isabetine ulaşan temsilcimiz, son dakikada yaşadığı krize rağmen, soyunma odasına 41-31 galip girdi.

İlk yarının sonunda 3. faulünü yapan Vesely yerine 2. devreye başlayan Thomas da savunmada aynı katkıyı verince fark yine 14 sayıya kadar yükseldi. Ancak 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde düştü, Milano da umutlandı. 56-47 girilen son periyotta farkı 2 sayıya kadar indirdi konuk takım ama Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan dış şutları arka arkaya Datome, Kalinic, De Colo ve Sloukas attı, herkes rahat bir nefes aldı.

Milano karşısındaki pas trafiği zaman zaman abartılıp, hatalara neden olsa da Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yıllardaki temposuna yaklaşması günün olumlu yanıydı. Ayrıca sağlam bir Vesely’nin savunma için ne kadar önemli olduğu, onun olmadığı dakikalardaki performansıyla Thomas’ın verdiği katkı ve artan uyumu da son 5 maçta alınan 4 galibiyet ile birleşince, gelecek için umut verici.