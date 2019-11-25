Euroleague’deki Asvel deplasmanından galibiyetle dönerek kara bulutları dağıtan Fenerbahçe Beko, tam 24 top kaybı yaptığı maçı hücumdaki müthiş yüzdesiyle kazandı, yüzde 76 iki, yüzde 53 üç sayı isabetleriyle Darüşşafaka Tekfen’i devirmeyi başardı

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Darüşşafaka Tekfen’i konuk eden Fenerbahçe Beko, 8. galibiyetine 83-75’lik skorla ulaştı. Cuma günü Asvel deplasmanındaki şut yüzdesini Ülker Arena’ya da taşımıştı sarı-lacivertli ekip, Sloukas, Kaliniç, Williams ve Melih ile 4’te 4 üç sayı isabetiyle başladı, kontrolü ele aldı. Hamilton’ın eksikliğinde daha kısa beşlerle sahada kalan Daçka, Jones’un rakiplerine göre çabukluğunu avantaja çevirip rakibine direndi ama ilk çeyrek 20-17 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti. 2. çeyrekte Colson Daçka adına sahne alıp takımını öne geçirdi. Art arda top kayıpları yapan Fenerbahçe 33-27 geriye düştükten sonra yine dış şutlarla 7-0 seri bulup ayağa kalktı, devreyi de 41-7 önde bitirmeyi başardı.



Melih devrede

2. yarıya Ali Muhammed’den gelen üçlüklerle başlayan ve farkı 16 sayıya kadar çıkaran ev sahibi hem top kayıplarına devam edip hem de rakibine hücum ribauntları verince, Daçka son periyoda girilirken skoru 62-54’e getirdi ve yeniden umutlandı.

Bu kez Melih takımını sırtalayan isim oldu. Rakibinin baskısını takımı kısaltarak aşan ve Berkay’dan gelen 5 sayıyla yeniden farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, top kaybı sayısının 24’e kadar çıkması nedeniyle sıkıntı yaşasa da kazanmayı başardı, 8. galibiyetine imza attı. Sarı-lacivertli ekipte Lauvergne ile Williams’ın boyalı alandaki etkinliği rahat bir nefes aldırırken, kısaların şut ritmi de çıkışa geçen Fenerbahçe Beko’yu sevindiren bir diğer detaydı.