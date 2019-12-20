İlk yarıda çift haneli farklara ulaşan sarı-lacivertli temsilcimiz, savunmadaki zaafların acısını yaşadı. Bitime 6 saniye kala Sloukas’ın üçlüğüyle eşitliği yakaladığı maçı Albicy’den gelen üçlükle kaybetti, Fenerbahçe Beko ilk kez bir grup taraftarın yuhalamasıyla soyunma odasına gitti

Sarı-lacivertli ekip, THY Euroleague’deki 15. maçında Rusya’nın Zenit Petersburg takımını konuk ettiği, son sıradaki rakibine 84-81 yenildi, 10. mağlubiyetini yaşayarak şok etti.

Son dönemdeki kötü sonuçların ardından Obradovic’in maça başladığı 5 adeta takımın yıldızlarına mesaj gibiydi. De Colo, Sloukas, Williams, Kalinic gibi isimler kenarda Ali, Westermann, Melih, Lauvergne ile Ahmet sahadaydı. Yani beklenen mücadeleydi. O beş ilk dakikalarda iyi de iş yaptı, rakibi potadan uzaklaştırdı. 7-0 ile maça girdi, 11-5 yaptı. Ama potamızda gördüğümüz art arda üçlükler, savunmamızın halini yine ortaya çıkardı. Sloukas ile De Colo’nun oyuna girdiği ilk dakikalarda hücumdaki pas trafiği de aksadı, işler yine zorlaştı.

5 kısa olmuyor

2. çeyrekte temsilcimizi rahatlatan hamle Kalinic’ten geldi. Onun sayılarına De Colo da potaya giderek eşlik edince, fark çift hanelere çıktı ama savunma sıkıntısı yine etkiliydi, devre 43-38 bitti!

2. yarının başında da aynı düzen sürse de, Williams’ın 5 numaraya geçtiği düzen yine sıkıntı yarattı, 5 kısanın savunma yanlışlarını çok iyi değerlendiren konuk takım öne geçmeyi de başardı. Williams’ın bu düzende etkisi giderek azaldığı gibi artık takıma zarar vermeye de başladı. Art arda yaptığı hatalar, pota dibinden kaçırdığı atışlar, erken faul problemine girmesiyle iyice can sıktı.

Buna rağmen son çeyreğe 8-0 ile girdi Fenerbahçe. Mücadele dozu yüksek isimler yine sahadaydı. Geçen yıllarda böyle bir seriyle başlanan maçlarda fark hemen çift hanelere çıkar, takım da tribünler de coştukça çoşardı. Ama yıl ne o coşkulu takım vardı ne de tribünler. 78-74’te 4 farklı geriye düştü Fenerbahçe, son 8 saniyeye 3 sayı geride girdi. Sloukas 6 saniye kala üçlükle eşitledi ama son sözü Albicy söyledi. Gelinen nokta gerçekten çok acı, 5 yıldır Euroleague’e damga vuran Fenerbahçe, Zenit’e evinde yenildi!