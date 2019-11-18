Euroleague’de aldığı sonuçlarla eleştirilen sarı-lacivertli ekip, ligde moral buldu. F.Bahçe Beko’da Melih 29 sayıyla yıldızlaşırken, Ahmet de oyunun iki tarafında etkili bir oyun sergiledi. Bursa ekibi son çeyrekte durgunluğunu atıp farkı eritse de, güçlü rakibine yetişemedi

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ’ı 82-76 yenmeyi başardı, 7. galibiyetine ulaştı.

Hafta için CSKA Moskova deplasmanından yenilgiyle dönerken, molada yaşananlar da haftanın en çok konuşulan konularındandı sarı-lacivertli cephede. Bu yaşananlara tepki gösteren bir Fenerbahçe vardı maçın başında. Melih ile Ahmet hücumu taşırken, Westermann’dan gelen art arda gelen üç üçlük farkı da çift hanelere yükseltti. Daha da önemlisi savunma performansıydı Fenerbahçe’nin... TOFAŞ’a karşı ilk saniyeden başlayan agresiflik, ev sahibinin ilk çeyrekte 13 sayıda kalmasını sağladı. Ahmet’in son saniyede bulduğu üçlük Fenerbahçe’de işlerin yolunda gideceğini gösteriyordu, hem savunma hem de hücumdaki tempo devam edince sarı-lacivertliler devreyi de önde bitirdi.

TOFAŞ adına en kritik isim Mejia, devreye girmek için son periyota kadar bekleyince Fenerbahçe Beko içeriden Ahmet, dışarıdan Melih ile skor bulmaya devam etti, onlara Kalinic ile Sloukas da eşlik edince 3. çeyrek 68-46 bitti.

3 çeyrek 3 sayısı bulunan Mejia, son çeyreğe iki üçlükle başladı. Hemen ardından Barış’tan gelen isabet, ev sahibini uyandırdı. Fenerbahçe Beko, hem dar rotasyonla oynamanın, hem de farkı 20 sayının üzerine taşımasının etkisiyle savunmadaki ritmini yitirince TOFAŞ arayı hızla kapadı. Muhsin’den gelen sayılarla rakibine tek haneli farklarla yaklaşan ve Barış’ın üçlüğüyle skoru 80-76’ya getirip umutlanan TOFAŞ, taktik faullerden istediğini alamadı, Fenerbahçe Beko, Bursa’dan gülerek ayrıldı.