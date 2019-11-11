Beşiktaş Sompo Sigorta’ya karşı yaklaşık 7.5 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği ezeli rakibini çok zorlansa da devirmeyi başardı, galibiyet serisini 17’ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekip 7. haftada 6. galibiyetini alırken, ezeli rakibi 2 galibiyette kaldı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, 84-80’lik skorla kazanmayı başardı.

Maça boyalı alanda Lauvergne-Ahmet ikilisiyle başladı Fenerbahçe ve Samet-Burakcan ikilisine çok ağır basarak 13-4’lük üstünlüğü yakaladı. Ancak kenardan gelen Mc Adoo boyalı alanda dengeyi bozdu ve çabuk ayaklarıyla rakibe sıkıntı doğurdu. Vesely ve Williams gibi iki çabuk uzununu yabancı rotasyonu nedeniyle dışarıda bırakan Fenerbahçe, sezonun en iyi oyununu oynayan Theodore-McAdoo ikilisini savunamayınca kontrolü rakibine kaptırdı. Beşiktaş’ın, boyalı alanı savunmaya odaklanmasını dış atışlarla cezalandırmaya çalışan ve tamamen dış atışlara odaklanarak, ilk yarıda 19 üç sayı denemesinde bulunan Fenerbahçe, istediği yüzdeyi bulamayınca soyunma odasına 38-36 geride girdi.

İlk iki çeyrekte Theodore ve Mc Adoo’yu öne çıkaran Beşiktaş, 3. çeyrekte de İsmet ile etkili oldu, arayı açarak son periyota 58-52 önde girdi. Fenerbahçe Kalinic’i 4 numarada kullanmaya başladı, Sırp oyuncudan hücumda önemli katkı aldı. Beşiktaş ise McKissic ile sürekli potaya atak ederek oyunda kaldı. Ancak el yakan toplarda tecrübe farkı ortaya çıktı, Kalinic’in üçlükleriyle öne geçmeyi bilen Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile çizgide de hata yapmayınca, çok zorlandığı maçı kazanmayı başardı.

Karşılaşma, skorboardda yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık durduğu için yaklaşık 2 saat 15 dakikada tamamlandı.