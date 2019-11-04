Euroleague’de sıkıntılı günler geçiren F.Bahçe Beko, ING Basketbol Ligi’nde haftayı galibiyetle kapadı, nefes aldı.

Meksa Yatırım Afyon’u konuk eden sarı-lacivertli ekip, çok zorlansa da kazanmayı bildi, 6. haftada 5. galibiyetini elde etti. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı devirerek dikkatleri üzerine çeken Afyon, Zanna-Aldrigde ikilisiyle bir sürprize daha yaklaşsa da tecrübe galip geldi

ING Basketbol Süper Ligi’nde 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Meksa Yatırım Afyon Belediyesi’ni 86-80 yendi, 5. galibiyetini elde etti.

Euroleague’de sıkıntılı bir süreçten geçen ve 6 maçta 1 kez kazanabilirken, geçtiğimiz hafta ligde Galatasaray deplasmanından da mağlup dönen sarı-lacivertli ekipte, moral bozukluğu ve baskının yarattığı hatalar maç boyunca kendisini gösterdi.

Aslında maça boyalı alanda Stimac ile Kalinic’in sayılarıyla giren Fenerbahçe, 5. dakikayı 10-3 önde geçti. Ancak rakibin hızlı hücumlarına engel olamayan ev sahibi, ilk periyodu 20-18 önde bitirebildi.

2. çeyrekte hücumda da zorlandı Fenerbahçe, yüzdesi giderek düşünce maçı bir türlü koparamadı, devre de 36-35 tamamlandı.

En etkili ismi Crawford’u bir türlü devreye sokamasa da Zanna ile boyalı alanı iyi kullanarak öne geçmeyi de bildi Afyon, 45-40 ile farkı 5’e yükseltti. Bu bölümde

Melih Mahmutoğlu sorumluluk alıp, takımını oyunda tuttu,

Sloukas da devreye girince, son periyoda 63-59 galip giren de ev sahibi oldu.

De Colo ve Kalinic gibi tecrübeli isimlerinden gelen hatalar Fenerbahçe’nin bir kez daha arayı açmasına engel oldu. Özellikle adam değişmelerde yapılan hataları Aldridge’in üçlüklerle cezalandırması, maçı yine ortaya getirdi ama Lauvergne ile boyalı alandan skor bulan Fenerbahçe Beko, taktik faullerde de hata yapmayıp, maçı 86-80 kazanmayı bildi.