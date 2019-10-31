Sezona çok kötü başlayan Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv deplasmanından da yenik ayrıldı. 23 sayıya kadar çıkan farkı son çeyrekte 5’e kadar indirip umutlansa da art arda verilen ribauntlar nedeniyle sıkıntı yaşayan temsilcimiz, krizi sonlandıramadı

THY Euroleague 5. hafta mücadelesinde İsrail’de Maccabi Tel Aviv’e konuk olan Fenerbahçe Beko, salondan 62-55 yenik ayrıldı, 4. mağlubiyetini tattı.

Sezon başından bu yana beklentilerin çok uzağında performans sergileyen Fenerbahçe Beko, İsrail deplasmanında da oyuna çok kötü giriş yaptı. Özellikle hücumda çok zorlanan Fenerbahçe, Maccabi’nin de düşük yüzde ile oynadığı ilk çeyreği 12-6 geride kapadı. 2. periyotta kriz daha da arttı. Sloukas ile De Colo birlikte oynadığında savunmada çok düşen temsilcimizde, Kalinic’te sakatlıktan kötü dönünce rakibin arayı hızla açmasına mani olamadı. İki 5 numara ile oynadığı bölümde Maccabi’nin hızlı hücumlarını da önleyemeyen temsilcimiz, devreyi de 41-21 geride bitirdi.



Ali yetmedi

Maccabi 46-23’te farkı 23 sayıya çıkardığında ön alandaki savunma zaafı iyice göze batmıştı. Takımın savaşması lazımdı ve hayat hikayesinin yazıldığı kitabın adı ‘Savaşçı’ olan Ali Muhammet sahaya çıktı. Bu sezon bir türlü istediği süreleri alamamıştı 36 yaşındaki yıldız ama kendini iyi hazırlamıştı. Onun başlattığı savaşa, Derrick Williams da katıldı, savunmayı toparlayan temsilcimiz bir anda geri dönmeyi başardı. Son çeyreğin başında da Ali vardı sahnede, attı, attırdı, farkı 5 sayıya kadar çekmeyi başardı. Ama Obradovic’in kader anlarını hücumda daha iyi organize etmek için 3 guarda dönüşü, Williams’ı kenara alıp, Datome’yi 4’e çekişi savunmaya olumsuz yansıdı. Art arda verilen hücum ribauntları ev sahibini yeniden ayağa kaldırdı, temsilcimiz 4. deplasmanından da yenilgiyle ayrıldı.