Kötü başladığı sezonda son 3 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, İzmir’de takıldı. Ufuk Sarıca yönetimind e iyi sonuçlar alan Pınar Karşıyaka, müthiş savunmasını güçlü rakibine de tattırdı, 10. maçında 9. galibiyetine ulaşırken, rakibine de 2. yenilgisini yaşattı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 10. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 68-57 yenmeyi başardı, liderlik koltuğunu paylaştığı rakibini geride bıraktı.

Son 4 sezon kazanamadığı rakibine karşı bu kez daha kararlı çıktı sahaya Karşıyaka. Sezon başından bu yana ortaya koyduğu savunması ve arkasında 6. oyuncu görevini fazlasıyla yapan taraftarı da vardı.

Fenerbahçe Beko, rakibinin baskısına karşı çift guardla oyunda kalmaya çalışırken ilk çeyrekte Melih’ten gelen üçlüklerle bunu başardı. Ancak her dakika artan baskı dozu, sarı-lacivertlileri hatalara zorladı. Hücumda da Morgan ve M’Baye ile skor bulan ev sahibi kontrolü ele geçirip, devreyi 35-25 önde tamamladı.

İlk yarıda 6 Karşıyaka oyuncusu iki faule ulaşmıştı. Aslında bu savunma sertliğini gösteriyordu. Ama faullerden bağımsız, o müthiş savunma 3. çeyrek dışında hep etkisini gösterdi. Sadece 3. periyotta Sloukas ile Ali’den gelen üçlükler konuk takımın 20 sayıya ulaşmasını sağladı ama karşılarında da onlara aynı şekilde yanıt veren ve farkı 16 sayıya kadar yükselten Morgan vardı.

Fenerbahçe Beko, uzunları devreye sokamayıp, dış atışlara yönelince, bu alandaki yüzdeleri düştü ve 6 sayıya kadar çektiği farkı daha aşağılara indiremedi, Pınar Karşıyaka müthiş mücadelesinin karşılığını kazanarak almayı bildi. Coach Ufuk Sarıca’yı yeniden takımın başına getirerek en kritik hamleyi yapan, kadrosunu baştan aşağı yeniden kuran İzmir ekibinin savunmanın başrolü oynadığı bir düzende bu seviyeye bu kadar kısa sürede gelmesi tebrik edilmeli.