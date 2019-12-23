Sarı-lacivertli ekip, Bandırma temsilcisi karşısında defalarca arayı açsa da Kalinoski ile Prewitt’in üçlüklerine engel olamadı. Ancak son bölümde bir hamle daha yapan Fenerbahçe Beko, taraftarının önünde 10 sayı farkla kazandı, rahat bir nefes aldı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 13. hafta mücadelesinde TEKSÜT Bandırma’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, 89-79’luk skorla 10. maçını kazandı.

Art arda gelen yenilgilerin ardından bir tepki bekleniyordu Fenerbahçe Beko cephesinde ve zaten maça da ev sahibi çok iyi başladı. De Colo ile Datome’nin hücum performansı ile 5. dakikayı 15-7 önde geçti sarı-lacivertli ekip ama hücumda ritmini kaybedince ilk çeyreği 21-16 galip tamamladı.

Hücumda çift guard avantajıyla sıkıntı yaşamadı ama bu düzen yine rakip kısaların savunmasında sorun yarattı, Kalinoski art arda üçlükleriyle takımını maçta tutmayı başardı. Rakibine Williams ile yanıt vererek 42-29’da 13 farkı yakalayan Fenerbahçe, devreyi de 44-34 galip tamamladı.

2. yarının başında yine Williams ile bir kez daha 13 farkı yakaladı ama bu kez de Prewitt’i savunmakta zorlandı Fenerbahçe Beko. Williams ile Lauvergne’in ikili oyun savunmasında aksamasıyla Terry’yi de sık sık potaya yollayan TEKSÜT Bandırma, farkı 4 sayıya kadar indirmeyi başardı.

4. çeyreğin başında belki de baskı nedeniyle bomboş şutları sokamadı sarı-lacivertli ekip ama sahneye takımın iki tecrübeli ismi Ali Muhammed ile Datome çıktı. Arka arkaya bulunan üçlüklerin rahatlattığı Fenerbahçe Beko, son anlarda küçük çaplı bir kriz yaşayıp, Prewitt savunmasında yine aksasa da tecrübesiyle galibiyete ulaştı.

Fenerbahçe için bu kriz döneminde alınan galibiyetin önemi elbette çok büyük. Ancak savunmada yaşanan sıkıntılar yine gözden kaçmadı. De Colo-Sloukas ikilisinin yan yana oynadıkları bölümde ön alanın tamamen düşmesi, ikili oyunların bir türlü önlenememesi Fenerbahçe için düzeltilmesi gereken konuların öncelikleri...