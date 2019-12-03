Euroleague’de fırtına gibi esen Anadolu Efes, ligde de hız kesmedi. Galatasaray Doğa Sigorta ile 10. maçında karşı karşıya gelen lacivert-beyazlı ekip hücumdaki etkili performansıyla galibiyete ulaştı, rakibine dördüncü yenilgisini tattırırken 9. zaferine uzandı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 10. haftanın kapanış mücadelesi Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank arasında oynandı, lacivert-beyazlı ekip salondan 104-80 galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray ilk dakikalarda etkili bir görüntü sergileyip maça 7-0’lık seri ile girse de Euroleague maçlarında farklı bir hücum boyutuna çıkan Anadolu Efes geri dönmekte zorlanmadı. Simon’un başrolü oynadığı 9-0’lık seriyle kontrolü ele alan ve kısa sürede 14 sayıya ulaşan Hırvat oyuncu ile arayı açan Efes, Buğrahan’ın da organizasyondaki katkısıyla ilk çeyreği 28-20 önde kapadı.

İlk periyotta rakibine Webster ile yanıt vermeye çalışan Galatasaray, tam saha pres sonrası döndüğü alan savunmasından kısa süreli verim alsa da Larkin’in oyuna girişi ivmeyi yeniden Efes lehine çevirdi. Larkin de kısa sürede 15 sayıya ulaşıp farkın 12 sayıya kadar çıkmasını sağlarken, Galatasaray’ın hızlı hücumları ve koşan uzunlara sahip olması oyunda kalmalarını sağladı, ilk yarı 54-46 tamamlandı.

2. yarının başında Galatasaray’dan bir hamle daha geldi, 58-55 ile fark 3 sayıya indi. Ancak Singleton skordaki suskunluğunu art arda bulduğu 5 sayıyla bozdu, Buğrahan-Larkin ikilisinin oyuna ağırlığını koymasıyla son çeyreğe girilirken fark 15 oldu: 80-65.

Son periyodun başında kısa bir durgunluk yaşayan Efes’te Ergin Ataman rakibin umutlanmaması için hemen ana rotasyonuna dönüp krizi çözdü, arayı yeniden açan lacivert-beyazlı ekip, 10. haftada 9. kez güldü.