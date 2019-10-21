ING Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji’ni sahasında misafir eden sarı-lacivertli ekip, sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan yıldızı Lauvergne’e kavuştuğu maçı rahat kazandı, ligde 4’te 4 yapıp, Pınar Karşıyaka ile birlikte zirveyi paylaştı

ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji’ni 74-60 yenmeyi başardı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip yenilmezliğini devam ettirirken, Bahçeşehir Koleji henüz galibiyetle tanışamadı.

Bahçeşehir Koleji’nin boyalı alanda yaşadığı sıkıntıyı kullanmak için topu sürekli boyalı alana geçirdi Fenerbahçe Beko, uzun süredir salonlardan uzak kalan Lauvergne de rakiplerine üstünlük kurunca ev sahibi kontrolü ele geçirdi. Dışarıdan bir türlü aradığı isabeti bulamasa da boyalı alan üstünlüğü ve savunmasıyla etkili olan Fenerbahçe ilk periyodu 13-7 galip geçti.

Rakibine sadece dışarıdan yanıt vermeye çalışan ve çabuk ayaklı Johnson ile potaya gitmeye çalışan Bahçeşehir, kenardan gelen Berkay’ın da skora yaptığı katkıyı önleyemeyince, devre de 33-26 tamamlandı.

İkinci yarıda dışarıdan da şut sokmaya başladı sarı-lacivertli ekip, iyi savunma ile kaptığı topları da rakip potaya hızlı biçimde taşımayı başardı. Son çeyreğine 58-41 galip girdiği mücadelede Ahmet’in de boyalı alanda hem skor, hem de ribaunt katkısıyla farkı 20 sayının üzerine de çıkaran Fenerbahçe Beko, son dakikaları genç oyuncularıyla oynarken, salondan da 14 farkla galip ayrıldı.

Konuk takımda Johnson 19, Armand da 10 sayıyla takımlarını sırtlamaya çalışsa da, Fenerbahçe’nin takım halinde yaptığı etkili savunma ve rakibini 60 sayıda tutması, ortaya farklı bir skor çıkardı.