İspanyol temsilcisi önünde sarı-lacivertli ekip 3. periyodu 11 farkla önde kapadı. Ancak Valencia, bitime 0.4 saniye kala öne geçti, De Colo mucizevi şekilde eşitledi. Uzatmada fark bir kez daha 7 sayıya çıktı ama inanılmaz hatalarla yine kabus yaşandı

THY Euroleague’de 16. hafta mücadelesinde İspanyol Valencia’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, normal süresi 84-84 biten maçta Valencia’ya 100-98 yenildi.

Vesely’nin sakat, Lauvergne’nin kadroda olmadığı günde Obradovic, rakibin de 5 numarada Dubljevic ile oynamasını fırsat bilip, Williams’ın 5 numarada olduğu kısa beşle oyunun büyük bölümünü oynamayı seçti. Hücumda işler yolunda gittiğinde bu düzen iş yaptı ama biraz tempo düşünce ortaya çıkan ribaunt sıkıntısı canımızı çok yaktı. Dubljevic savunmasında maç başından sonuna kadar yine aksadı temsilcimiz, işte bu nedenle bir an önce Malcolm Thomas sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmalı. Adam değişme savunmasında uzunun da kısanın da karşısında kalabilecek bir oyuncu bu takımın en acil ihtiyacı.



Datome’nin dönüşü

Datome’nin hücumda eski günlerine dönüşü aslında maçın başından sonuna kadar temsilcimizi ayakta tuttu, De Colo-Williams ikilisinin hücum performansıyla fark bir ara 13 sayıyı da buldu. Ancak son çeyreğe 11 sayı önde giren temsilcimiz, geçtiğimiz haftaki krizi yaşadı. Hücumda tıkanınca, bir anda savunmada da aksadı. Maçın sonunda Sloukas’ın yaptığı akılalmaz tercih hataları bitime 0.4 saniye kala konuk takımın öne geçmesine neden oldu. Kalan sürede çizilen müthiş set De Colo’nun elinde basket olunca normal süre 84-84 bitti. Uzatmada De Colo farkı 7 sayıya kadar yükseltti. Ama artık taktikle teknikle açıklanamayacak bir şok daha yaşandı. Takımın guardlarından gelen inanılmaz hatalar ve top kayıplarının sonunda Valencia da geçtiğimiz yıl yıkılmaz kale olan salondan gülerek ayrıldı.

Çeyrek final yolundaki neredeyse tüm rakiplerin kaybettiği haftada alınan bu yenilgi, gerçekten can yakıcı. Yenilginin ana nedeninin de oyun kurucuların yaptığı tercihler olması, iç karartıcı!