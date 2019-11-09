Sarı-lacivertli temsilcimiz, maçın önemli kısmını önde götürse de bir türlü arayı açamadı. Ancak son çeyreğin başında geçtiğimiz yılki kadrosuyla müthiş bir atak yapan ve rakibin direncini kıran Fenerbahçe Beko zafere ulaşarak nefes aldı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’deki 7. maçında Bayern Münih’i 90-82 yenmeyi başardı, 2. galibiyetine ulaştı. Futbol maçının da aynı saatte İstanbul’da maçı varken, Ülker Arena tribünlerinin büyük kısmı yine dolmuştu. Kötü başlayan sezondaki bu destek, belli ki oyunculara da moral olmuştu. Kenardan gelen Ahmet ile Ali’nin savunmada direnci yükselttiğini, bir maç önce hiç süre almayan Melih’in kenardan gelip, hücumdaki sıkıntıya ilaç olduğu, Lauvergne’in enerjisiyle dikkat çektiği ama bir türlü üzerindeki şanssızlığı kıramayıp çok yakın atışlarda hata yapıp, rakibin oyunda kalmasına neden olduğu devrede de Fenerbahçe idare etti, soyunma odasına önde girdi.

Verilen hücum ribauntları tribünlerin de enerjisini düşürmüşken, geçen yıl Bayern’de oynayan Williams tüm salonu uyandıran hamleleri yaptı. O uyanış da son çeyreğe yansıdı.

4. periyodun başında sahada 4 kısalı bir beş vardı ama daha da önemlisi o anda sahada olan tüm isimlerin yıllardır bu takımda iskeleti oluşturan isimler olmasıydı. Fenerbahçe’nin en büyük sorunu doğru hücum edememek bu sezon. Ama o beş, topu dolaştırmaya başladı. Pas temposunun artması doğru pozisyonları getirdi, Melih, Ali, Kaliniç, Sloukas üç sayı çizgisinin gerisinde devleşti. Son periyotta 18’de 12 saha içini 8 asistle bulan, 5 üçlük isabetiyle 29 sayıya ulaşan Fenerbahçe sonunda üzerindeki baskıyı attı. De Colo’nun hiç oyuna girmediği bu bölümde 29 sayı atmak, 2 numara sıkıntısının yaşandığı süreçte Melih’i hatırlamak dünkü maçın can alıcı noktalarıydı.