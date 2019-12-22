Pınar Karşıyaka’nın iç sahadaki yenilmezliği siyah-beyazlı rakibi önünde de devam etti. Etkili savunmasıyla rakibini 68 sayıda tutmayı başaran İzmir ekibi hücumda da Taylor ile kolay skor üretti, Metecan ve Kenneddy’nin katkısıyla farklı kazanmayı bildi

ING Basketbol Süper Ligi’nde 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta’yı konuk eden Pınar Karşıyaka, 82-68’lik skorla 11. galibiyetine ulaşırken, rakibine de 8. yenilgisini tattırdı.

Pınar Karşıyaka son iki maçında biraz daha farklı bir görüntüye bürünmüş olsa da bu sezon ne kadar iyi bir savunma takımı olduğunu bir kez daha ispatladı. En önemli kozlarından Morgan’ın devreye giremediği maçta boyalı alanı savunma görevini bu kez Semih Erden üstlendi, takım halinde yapılan savunmaya o da katkı verince Beşiktaş hücumları giderek tempo kaybetti. Tabii ki bunda bir süre önce sakatlıktan dönen McAdoo’nun henüz 2. dakikada yeniden sakatlanıp maça devam edememesi de etkiliydi. Samet, Oğuz ve Burak Can’ın sakatlığında süresi artan Durisic hücumda istenen katkıyı veremeyince, Beşiktaş’ın kaderi kısaların üretimine kaldı. İlk yarının sonunda attığı iki üçlükle takımının umutlarını yeşerten Theodore ile McKissic bu alanda işlerini başarıyla yapıyordu ama son 5 dakikaya girilirken McKissic’in de önce bir faul yapıp, ardından itirazı nedeniyle teknik faulle 5. faulle dışarıda kalması, Beşiktaş’ın işini daha da zorlaştırdı.

Sarıca farkı

Rakibinin her geri dönüş çabasına anında yanıt verip, farkı çift hanelere çıkarmayı başaran ev sahibinde, rakibin zayıflayan boyalı alanına sürekli atak edip sonuç alan Taylor, Metecan, Kenneddy ve son bölümde de M’Baye’den katkı alınca rakibin umutlarını tamamen bitirdi. Müthiş taraftar desteğiyle hücumu bir şekilde çözebiliyor ama Onuralp ve Yunus’un da desteğiyle yapılan baskılı savunma, başarının asıl kaynağı gibi gözüküyor. Ufuk Sarıca ve tamamı bu sene takıma katılan öğrencileri, bu kadar kısa sürede sağladıkları uyum ile İzmir’de yeni bir başarı hikayesi yazıyor.