ING Basketbol Süper Ligi’nde 14. hafta mücadelesinde Sigortam.Net İTÜ’ye konuk olan Galatasaray Doğa Sigorta, son çeyreğinde çok zorlandığı maçı 86-83 kazandı, galibiyet serisini dört maça çıkarıp 10. galibiyetine ulaştı. Galatasaray, ilk periyodu 25-19 önde tamamladı. 32-22’de farkı çift hanelere çıkaran rakibine Colbey ile yanıt vererek 10-0 seri bulan İTÜ karşısında ideal beşine dönen ve yeniden kontrolü ele alan Galatasaray, devreyi de 49-40 galip kapadı.

İlk yarının durgun ismi Mobley’in başrolde olduğu 12-2’lik seriyle 52-51 öne geçen ev sahibi, güçlü rakibinin savunma dozunu artırmasıyla zorlandı, son çeyreğe Galatasaray 68-61 galip girdi. Harrison ile Cobley’in karşılıklı sayılarının ardından son dakikaya girilirken Webster skoru eşitledi, Webster son saniye üçlüğüyle maçın galibini belirledi.