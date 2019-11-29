THY Euroleague’deki 11. maçında Khimki’yi konuk eden Fenerbahçe Beko, 89-76’lık skorla 4. galibiyetini aldı.

Kötü başlanan sezondaki son maçında Asvel deplasmanında hücum performansıyla kazanan temsilcimiz, taraftarının desteğini de arkasına alarak, kaldığı yerden devam etmeyi başardı. Hafta sonu Daçka maçında da sergilenen şut performansı Melih ile Datome’nin ellerinde dün geceye de taşınırken, Sloukas’ın da katkısıyla 5’te 5 ile maça giren temsilcimiz, ilk çeyrekte 28 sayı üretmeyi başardı. Ancak savunmada sıkıntı devam ediyordu ve ilk dakikalarda boş şutları kaçırsa da Timma da her zaman yaptığını yapıp isabetler bulmaya başlayınca ilk yarı şut yarışması halini aldı. Timma-Datome düellosunda potamıza 5 üçlük gönderen Letonyalı, ilk yarı sonunda 24 sayıya ulaşırken, takımını da 49-44 öne taşıdı.

Farkı giderek açtı

Ancak 2. yarıya Fenerbahçe mücadele dozunu artırarak çıktı. Savunmada bu kez çok daha fazla mücadele eden, Sloukas’ın hem potaya gidişleri hem Ahmet’i devreye sokmasıyla hücumda da ritmini devam ettiren temsilcimiz, öne geçip arayı da açmaya başladı. Takımın enerjisi tribünlerin işin içine girmesiyle daha da artarken, Khimki’nin Gill’i 3 numaraya çekip Datome’yi savunma, böylelikle Timma’yı da Melih’in karşısına koyma hamlesi de son dönemin formda ismi Melih’in müthiş üçlükleriyle yanıtsız kaldı, Euroleague’de mekanın sahibi sayılan Fenerbahçe Beko, yeniden ayağa kalktı.

Obra'ya plaket

Fenerbahçe Beko, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi’nde 200. maçına çıktı ve sarı-lacivertli takımda bunu başaran ilk isim oldu. Karşılaşmadan önce Obra’ya Başkan Vekili Semih Özsoy plaket verdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Obradovic için taraftarlar, “Obradovic’e yeni sözleşme” tezahüratıyla yönetime isteklerini iletti.