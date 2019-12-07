Maça fırtına gibi girip ilk çeyrekte 30 sayıya ulaşan Fenerbahçe Beko, kenardan istediği katkıyı alamayıp, savunmada aksayınca Almanlar’ı maça inandırdı. Ancak uzatmada da olsa kazanan temsilcimiz, geceyi mutlu kapadı

Fenerbahçe Beko, Alba Berlin’i normal süresi 88-88 biten maçta 107-102 yenerek 5. galibiyetine ulaştı.

Euroleague’de art arda aldığı 2 galibiyet sonrası, o maçları kazandığı gibi girdi Alba karşısında da temsilcimiz mücadeleye. Hücum tıkır tıkır işliyor Melih ile Sloukas dışarıdan rakip potayı bombardımana tutuyordu. İlk çeyrekteki 6’da 6 üç sayı isabetine, Lauvergne de içeriden 5’te 4’lük başlangıçla katkı verince 30 sayıya ulaşan Fenerbahçe ilk çeyreği 14 sayı farkla önde kapadı.

Ancak bu sezonki iki sıkıntısı yine ortaya çıktı temsilcimizin. Kenardan katkı alamamak ve savunma yapamamak. Özellikle kısa savunmasındaki sıkıntı her hafta biraz daha can sıkıyor. Hücum ve enerji konusunda ihtiyacı karşılayan Williams da işin özellikle adam değişme savunmasında aksayınca ligin en iyi hücum ekiplerinden olan Alba Berlin geri dönmeye başladı. Sakatlıktan dönen De Colo, Westermann ve Kalinic de bu bölümde katkı veremeyince 2. çeyrekte 11 sayıda kalıp, bir ara geri düşen ekibimiz, devreyi sadece 1 farkla önde tamamladı: 41-40.

Konuk takım, sürekli dış adamlarının inisiyatifiyle skor bulmayı başardı, farkı 5’e kadar da çıkardı. Ama ne varsa eskilerde var sözünü doğrularcasına Melih ile Sloukas bu dakikalarda sorumluluk alıp temsilcimizi yeniden ayağa kaldırdı. Onlara De Colo da eşlik edince son çeyreğe 62-59 galip giren Fenerbahçe oldu. Obradovic tempoyu elinde tutmak için 4 guardla sahada kaldı, bu düzende iki takım da atmakta zorlanmadı. Takım savunmasında çok aksayan Williams, atletik özellikleriyle üç sayıyı bloklayıp ardından yaptığı smaçla maçı bitirmeye çok yaklaştı ama 5 saniye kala faul çizgisinden 2’de 1 atan Alba’ya iki kez ribaunt şansı veren Fenerbahçe, amacına ancak DeColo, Melih ve Ahmet’in damga vurduğu uzatmalar sonunda ulaştı.