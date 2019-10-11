Sarı-lacivertli temsilcimiz Sırbistan’a Vesely’nin sakatlıktan dönmesinin moraliyle gitse de hiç varlık gösteremedi, özellikle hücumda beklentilerin çok uzağında kalıp 56 sayı atabilen Obradovic’in öğrencileri çift haneli farklarla geriye düşüp yenildi.

THY Euroleague’de 2. hafta mücadelesinde Kızılyıldız’a konuk olan Fenerbahçe Beko, 68-56’lık skorla 2. yenilgisini tattı, özellikle hücum performansıyla şaşırttı.

Uzun süren sakatlıktan dönen Vesely, Kızılyıldız deplasmanında ilk beşteydi ama performansı beklediğimizin çok gerisindeydi. Derrick Williams da bir türlü maçın içine giremeyince ribauntlarda 12’de 4 geride olan, iki sayılık atışlarda 11’de 2 isabet bulan bir takım vardı ilk 10 dakika sahada. Neyse ki Ali Muhammed ile DeColo oyuna iyi girdi, 4’te 4 üç sayı isabetiyle temsilcimiz ilk periyodu 16-15 önde bitirdi.

2. yarıda şut ritmi de aşağıya çekildi temsilcimizin, boyalı alan bir türlü devreye giremeyince hücumda tıkandı Fenerbahçe, sadece De Colo’nun ürettikleri yetmedi, Gist ile boyalı alanı iyi kullanan Kızılyıldız, devreyi 35-30 galip tamamlamayı bildi.

De Colo geldikten sonra takımdaki rolünü netleştiremeyen Sloukas bir türlü oyuna giremedi ve art arda hatalar beraberinde geldi. 24’te 8 iki sayı isabetinin olduğu 3. çeyrekte de temsilcimiz 51-43 gerideydi.



Verimsiz uzunlar

Savunmadaki gayrete diyecek bir şey yoktu, zaten Vesely ve Ali’den gelen 5-0’lık seriyle son çeyreğin başında skoru 53-51’e getirince ümitlendi Fenerbahçe ama hücumdaki kötü performans bu kez top kayıplarıyla kendisini gösterdi, Faye’den gelen kritik üçlükle yeniden ritmini bulan Kızılyıldız, 68-54’te farkı 14 sayıya çıkardığı maçı kazanmayı bildi.

Fenerbahçe’de 3 uzun Vesely, Stimac ve Ahmet’in verimsizliği, Williams’ın bu kez hiç maça girememesi ve Sloukas-De Colo yanyana oynar mı sorusunun daha fazla sorulmasına neden olacak uyumsuzluk, temsilcimize art arda 2. yenilgiyi getirdi.