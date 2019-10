İspanyol devini savunmasıyla bezdiren ve sadece 60 sayı şansı veren Anadolu Efes, durgun başladığı maçta çabuk toparlandı. Özellikle 2. yarıda hücumda da Simon ve Dunston ikilisiyle etkili olan temsilcimiz 4. haftada 3. galibiyetine ulaştı, mükemmel atmosferi kazanarak taçlandırdı

THY Euroleague’deki 4. maçında Real Madrid’i konuk eden Anadolu Efes, rakibini 76-60 yenmeyi başardı, 3. galibiyetine ulaştı.

Anadolu Efes’in geçtiğimiz yıldan bu yana giderek artan taraftar desteği Real Madrid karşısında doruğa çıkmış, 15 bin taraftar salonda yerini almıştı. Bu coşku tabii ki savunmaya yansıdı. Real Madrid gibi bir tempo takımının 4’te 3 üç sayı isabetiyle başladığı bir maçı 60 sayıyla tamamlamasında hazırlanan özel savunmalar kadar bu ortamın da rolü vardı.

Enerjisi hep tavandaydı temsilcimizin. Real’in 9-0’lık seriyle girilen maçta hücumdaki krizi, art arda iki üçlük bulan Randolph’u savunmak için sahaya giren Singleton’la aşan, bu ortamları çok seven Larkin ile kontrolü ele geçirmeye başlayan Efes, rakibi coşturmamak için her şeyi yaptı.



Kusursuz uygulama

Ergin Ataman’ın normal rotasyonundan çok daha fazla gir-çık vardı sahada, zaman zaman coşmak isteyen Larkin’in canı sıkıldı bu duruma ama her oyuncunun panzehirini bulmuştu Efes benchi ve oyuncuları da kusursuz uyguladı bunu sahada. Zaten yine bu maçı düşünerek hafta başı dinlendirilen Dunston’ın ne kadar özel hazırlandığı da sahaya yansıdı. Real Madrid uzunlarını darmadağın etti dev oyuncu, maçın da en etkili ismi olmayı başardı. Onun boyalı alandaki geçilemez savunması, rakibi tamamen dışarıya zorladı. Aslında Real bu tarzı da sever ama Efes’in sertliği onları da kontrol dışı atmaya yöneltti, her şey istediğimiz gibi gitti.

Bir de Simon’a özel olarak değinmek lazım. 3. çeyreğin tartışmasız kahramanıydı. İçeriden dışarıdan rakip potayı bombaladı. Dün gece Anadolu Efes, Real karşısında birçok şeyi kusursuz yaptıysa Simon’un basketbol aklı ve bitirme ustalığı da bunda büyük rol oynadı.