Sarı-lacivertli ekip, Baskonia karşısında zaman zaman çok zorlandı ancak kazanmayı başardı. Ülker Arena’da taraftarını da arkasına alarak sezonun ilk zaferine ulaşan temsilcimizde Fransız oyuncu tek kişilik şov yaparken 39 sayı attı, rakibi çaresiz bıraktı.

Turkish Airlines Euroleague’de sezona iki deplasman yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe Beko, taraftarının önüne çıktığı ilk maçta Baskonia’yı 87-80 devirmeyi başardı, galibiyetle tanıştı.

Fenerbahçe Beko’nun sezon öncesindeki hazırlıklarında yaşadığı aksaklıklar ve sakatlıklar nedeniyle ritmini geç bulması normaldi belki ama 2’de 0 ile lige girilmesi tabii ki tedirgin etmişti. İlk iç saha maçında alınacak görkemli bir galibiyet hem moralleri yerine getirecek hem de özgüveni yükseltecekti.

Obradovic tarafından, CSKA’daki rolü gibi maça benchte başlatılan ancak hücumda yaşanan sıkıntı nedeniyle 3. dakikada sahaya adım atan De Colo muhteşem performansıyla küçük çaplı krizi bitirdi. Hücumda çok önemli işler yaptı Fransız yıldız, ilk yarıda 20, maç sonunda 39 sayıya ulaştı. İlk yarıda ona Shengelia-Shields ikilisi karşılık verirken, 2. yarıda Henry de devreye girmeye başladı. Ama o dakikalarda De Colo-Sloukas yan yana oynar mı sorularının sorulduğu ortamda, Obradovic ‘Ben varsam Westermann da onların yanında’ oynar dedi, takımı 3 guardla sahaya sürerken, Westermann kısa rotasyonundaki savunma sıkıntısını giderdi, Henry’ye yaptığı baskıyla işin rengini değiştirdi. Bu düzen hücumda da Sloukas’ın asistleriyle Vesely’yi işin içine sokunca, kontrol artık tamamen temsilcimizdeydi. Westermann’ın faul problemine girdiği anlarda da düzen değişmedi, bu kez Ali Muhammed guard rotasyonunu tamamlayan isimdi.

Baskonia’nın her dönüş çabası da bu guard rotasyonunun hamlesine takılırken, Vesely’nin görüntüsü de umutları artırdı. Daha performansını yükseltmesini beklediğimiz Williams, Kalinic, Datome, Melih gibi isimler var... Onların katkısı çok çok önemli, çünkü her maçta skor katkısını DeColo’nun eline bırakmanın da bu seviyede riskleri var.