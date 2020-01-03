Sezona çok kötü giren sarı-lacivertli temsilcimiz 3 uzunundan yoksun gittiği Olimpiakos deplasmanında 3 sayı şovuyla kazandı. 17. maçında altıncı galibiyetini Yunanistan’da De Colo’nun 32 sayılık muhteşem performansıyla alan F.Bahçe Beko, üzerindeki kara bulutları dağıttı

THY Euroleague’deki 17. maçında Olimpiakos’a konuk olan Fenerbahçe Beko, 96-87’lik skorla 6. galibiyetine ulaştı, çeyrek final yarışında yeniden umutlandı.

Vesely, Ahmet sakatlıkları, Lauvergne kadro dışı nedeniyle Yunanistan’a gitmeyince, Malcolm Thomas takviyeli Fenerbahçe sahada daha fazla kısa beşlerle kaldı. Bu düzen zaten Obradovic’in cebindeki kartlarda birisi olunca, rakibin topu boyalı alana soktuğu anlar dışında çok da sorun yaşamadı temsilcimiz. Hücumda ise bunun artısını fazlasıyla yaşadı. Sloukas’ın öncülüğünde ilk çeyreği 5’te 4 üçlükle bitiren, De Colo’nun sahne aldığı 2. çeyrek sonunda ise 14’te 10 üç sayı isabetine ulaşan temsilcimiz, rakibini de daha kısa beşle oynamak zorunda bıraktı, devreyi 52-40 galip tamamladı. İlk dakikalarda hücumu çok rahat organize eden Spanoulis’in düzenini bozan Melih ile Thomas faul problemine girince 4 numaraya geçen Datome’nin kenar katkısı da Fenerbahçe’yi çok rahatlattı.



2. yarının başında De Colo ile Datome üçlüklere devam etti, fark 19’a kadar yükseldi. Ancak şut ritmindeki düşüş ve De Colo-Sloukas ikilisinin birlikte oynadığı anlardaki savunma sıkıntısı yine boy gösterince ev sahibi art arda top kayıplarını değerlendirerek skoru 65-61’e getirip umutlandı ama karşılarında De Colo-Datome ikilisi vardı. Son çeyreğe de 74-61 önde girip farkı yeniden 18’e yükseltti Fenerbahçe Beko, son bölümde sıkıntı yaşasa da Williams’ın boyalı alan sayılarıyla tehlikeyi savuşturdu, 4 kısayla süreyi iyi kontrol edip, 9 farkla kazanmayı bildi.