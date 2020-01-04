Anadolu Efes, Euroleague’deki 17. maçında 14. galibiyetini Sinan Erdem’de konuk ettiği Khimki karşısında aldı. Hücumda yine müthiş bir gün geçiren lacivert-beyazlı temsilcimiz, 101 sayı atarak zafere ulaştı, yeni yıla da mükemmel bir başlangıç yaptı

THY Euroleague’de 17. hafta mücadelesinde Khimki’yi konuk eden Anadolu Efes, 101-82’lik skorla kazanmayı bildi, yeni yılın ilk maçında taraftarını sevindirdi.

İstanbul’a Sheved’den yoksun gelen Khimki, daha organize hücum ederek başladı, ilk çeyrekte bu eksiği avantaja çevirmeyi başardı. Ancak maçtan önce Ergin Ataman’ın tempoyu yükselteceğiz demecini Larkin önderliğinde sahaya yansıtan, Singleton ile dış atışlarla rakibin canını yakan temsilcimiz, 2. çeyrekte istediği ritmi yakaladı ve kenardan gelen Simon da son dönemdeki formunu sürdürünce kontrolü eline almayı başardı. Rakibin sürekli potaya gidişini alan savunması ile durdurma teşebbüsü de Khimki’nin art arda üçlükleriyle sonuç vermeyince devre sonunda 47-43 ile fark 4 sayıda kaldı.

3. çeyrekte Efes, hücumda temposunu aynı şekilde devam ettirirken, savunmada daha agresif görüntü sergiledi. İlk yarının skor anlamındaki suskun ismi Micic’in de devreye girmesiyle ara açılmaya başladı. Sadece atmakla kalmayan ve asistleriyle Pleiss’ı da potaya yakın topla buluşturmaya başlayan Micic, farkın 19’a çıkmasını sağladı.

Larkin-Micic ikilisinin aynı anda formda olduğu maçları kazanamama olasılığı çok düşük olan Efes, Khimki karşısında son çeyrekte de çok rahat oynadı, sahasında bir maçtan daha güle oynaya galip ayrıldı.

Efes için sevindirici olan bir nokta da Moerman’ın uzun süren sakatlığından sonra form tutmaya başlamasıydı. Fransız oyuncu dün kritik arda sahaya girip takımına önemli katkı verdi. Singleton bu kadar formdayken Moerman’ın da giderek ısınması, Efes için büyük lüks olacak gibi...