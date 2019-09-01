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01.09.2019 - 11:05| İSTANBUL (AA)

Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü İngiltere ile Kocaeli'de yapacağı dördüncü karşılaşmanın hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplanıyor

Aday kadroya davet edilen oyuncular Le Meridien Etiler İstanbul'da öğleyin toplanacak ve ilk çalışmasını akşam TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.

Milli takımın İngiltere ile oynayacağı karşılaşma Yeni Kocaeli Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)

Savunma: Murat Sağlam (Fenerbahçe), Özer Özdemir (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Hüseyin Türkmen, Abdürrahim Dursun (Trabzonspor), Mert Müldür (Sassuolo), Cenk Özkacar (Altay), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Atalay Babacan (Galatasaray), Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Orkun Kökçü (Feyenoord), Umut Güneş (Alanyaspor), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Yusuf Sarı (Trabzonspor), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain B), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Münih Türkgücü), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam)

 

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