Ümit Özat, Azerbaycan yolunda

Ntv Spor'un haberine göre Sabah FK yetkilileri, Ümit Özat ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

Sabah Fk, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Premier Ligi'nde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.

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