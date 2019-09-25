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HaberlerDünyadan FutbolÜmit Özat, Azerbaycan yolunda
25.09.2019 - 18:26 |

Ümit Özat, Azerbaycan yolunda

Son olarak Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat, Azerbaycan yolunda.

Ümit Özat, Azerbaycan yolunda

Ntv Spor'un haberine göre Sabah FK yetkilileri, Ümit Özat ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

Sabah Fk, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Premier Ligi'nde 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.

 

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