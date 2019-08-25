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Haberler1.LigÜmraniyespor - Giresunspor: 4-1
25.08.2019 - 20:43| AA

Ümraniyespor - Giresunspor: 4-1

TFF 1. Lig'de Ãœmraniyespor, Giresunspor'u 4-1 yendi.Â

Ümraniyespor - Giresunspor: 4-1

TFF 1. Lig'in 2. haftasÄ±nda Ãœmraniyespor, konuk ettiÄŸi Giresunspor'u 4-1 yendi.Â 

KÄ±rÄ±kkale'de eski eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Emine Bulut anÄ±sÄ±na iki takÄ±m sahaya siyah pankartla Ã§Ä±ktÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸma 1 dakika geÃ§ baÅŸladÄ±.

Stat: Ãœmraniye Belediye

Â Hakemler: DirenÃ§ TonusluoÄŸlu, Mehmet Åžahan YÄ±lmaz, HÃ¼snÃ¼ Emre Ã‡elimliÂ 

Ãœmraniyespor: Burak Ã–ÄŸÃ¼r, Alaaddin OkumuÅŸ, TarÄ±k Tekdal, Fernandes, GÃ¶khan SÃ¼zen, Timur TemeltaÅŸ, Akabueze (Dk. 46 Serkan GÃ¶ksu), Nouri (Dk. 71 Muhammed GÃ¶nÃ¼laÃ§ar), BahadÄ±r TaÅŸdelen (Dk. 59 Gomis), Emircan AltÄ±ntaÅŸ, GimbertÂ 

Giresunspor: Adriano, Mehmet TaÅŸ (Dk. 36 Alpay KoÃ§aklÄ±), Numan Ã‡Ã¼rÃ¼ksu, Ã‡aÄŸlar Birinci, Muhammed BayÄ±r, Ahmet Ä°lhan Ã–zek, Foguinho (Dk. 46 Muhammet Reis), Bekir YÄ±lmaz, Del Valle, Landel, Rusescu (Dk. 66 Ã–zgÃ¼r Can Ã–zcan)Â 

Goller: Dk. 2 GÃ¶khan SÃ¼zen, Dk. 21, 73 Emircan AltÄ±ntaÅŸ, Dk. 63 Gimbert (Ãœmraniyespor), Dk. 70 Muhammet Reis (Giresunspor)Â 

SarÄ± kartlar: Dk. 16 GÃ¶khan SÃ¼zen, Dk. 29 Alaaddin OkumuÅŸ, Dk. 63 Burak Ã–ÄŸÃ¼r, Dk. 80 Timur TemeltaÅŸ (Ãœmraniyespor), Dk. 33 Mehmet TaÅŸ, Dk. 75 Ahmet Ä°lhan Ã–zek, Dk. 86 Numan Ã‡Ã¼rÃ¼ksu (Giresunspor)

Ãœmraniyespor - Giresunspor: 4-1

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