Umut Bulut da ayrılıyor!

Skorer - Kayserispor'da yaprak dökümü sürüyor.

Mali sıkıntılar nedeniyle ayrılan oyuncular kervanına Umut Bulut ve Şamil Cinaz da ekleniyor... Kayseri cephesinden gelen bilgilere göre; 3 yılı aşkın süredir sarı-kırmızılı formayı giyen kaptan Umut'la bugün yolların ayrılması bekleniyor. İki oyuncu Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

36 yaşındaki golcünün Süper Lig'de 3 golü bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Tavares, Adebayor ve Ntep de Kayserispor'dan ayrılmıştı.