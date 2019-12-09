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09.12.2019 - 09:42 |

Umut Bulut da ayrılıyor!

Kayserispor'da Tavares, Adebayor, Ntep'in ardından tecrübeli golcü Umut Bulut ve Şamil Cinaz'la yolların ayrılması bekleniyor. İki oyuncu Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

Umut Bulut da ayrılıyor!

Skorer - Kayserispor'da yaprak dökümü sürüyor.

Mali sıkıntılar nedeniyle ayrılan oyuncular kervanına Umut Bulut ve Şamil Cinaz da ekleniyor... Kayseri cephesinden gelen bilgilere göre; 3 yılı aşkın süredir sarı-kırmızılı formayı giyen kaptan Umut'la bugün yolların ayrılması bekleniyor. İki oyuncu Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

36 yaşındaki golcünün Süper Lig'de 3 golü bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Tavares, Adebayor ve Ntep de Kayserispor'dan ayrılmıştı.

Umut Bulut da ayrılıyor

Umut Bulut da ayrılıyor

 

 

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