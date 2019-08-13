Umut Meraş, 1.3 milyon euroya Le Havre'de

Le Havre, Bursaspor’dan Umut Meraş’ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Bursaspor’dan Umut Meraş’ı kadrosuna kattı. 15 gündür Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez’in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş’ın sonraki satışından da Bursaspor, yüzde 15’lik pay alacak. Fransa’da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Le Havre, Umut Meraş transferini duyurdu

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Umut Meraş'ın transferini resmen duyurdu. Fransız kulüp yaptığı paylaşımda, Umut Meraş'ın 4 yıllığına Le Havre'a imza attığını belirtti. Oyuncu için de video klip hazırlayan Le Havre Kulübü, milli oyuncuya 'Hoş geldin' dedi.

Transfer döneminde genç sol bekin adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.