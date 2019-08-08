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HaberlerFransa Ligue 1Umut MeraÅŸ için Lille'den Merih Demiral formülü
08.08.2019 - 17:01| GÃ¼rkan DURAL / BURSA,(DHA)Â

Umut MeraÅŸ için Lille'den Merih Demiral formülü

Bursaspor'a Umut MeraÅŸ iÃ§in, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'dan 1.3 milyon euroluk teklif gelirken, bir baÅŸka FransÄ±z kulÃ¼p Lille'in Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral'da olduÄŸu gibi bir strateji belirlediÄŸi ve oyuncuyu performansÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kadrosuna katmak istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

TÃ¼rkiye'den BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ilgisi bulunan ve siyah beyazlÄ±larÄ±n Bursaspor'a resmi teklif sunduÄŸu Umut MeraÅŸ iÃ§in FransÄ±z takÄ±mlarÄ±nÄ±n da Ä±srarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Bursaspor'da daha Ã¶nce teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapan Paul Le Gue'nin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Le Havre, Milli oyuncu iÃ§in yeÅŸil beyazlÄ± kulÃ¼be resmi teklifini yaptÄ±. Ä°lk olarak 500 bin euro teklifte bulunan FransÄ±z kulÃ¼p, daha sonra 950 bin Euroya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bonservis Ã¼cretini son olarak 1.3 milyon euroya yÃ¼kseltti. AynÄ± zamanda Sportif DirektÃ¶r SelÃ§uk ErdoÄŸan,Â bir diÄŸer FransÄ±z ekip Nice ile de Umut MeraÅŸ iÃ§in transferi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ã–te yandan sezonun ilk yarÄ±sÄ±ndan itibaren Umut MeraÅŸ'Ä± mercek altÄ±na alan Lille kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n ise, oyuncuyu tÄ±pkÄ± Merih Demiral modelinde olduÄŸu gibi kadrosuna katmak istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Buna gÃ¶re; her iki kulÃ¼ple de yakÄ±n iliÅŸkilerdeki Lille'in, oyuncunun bu ekiplerden birine transfer olmasÄ± durumunda, gÃ¶stereceÄŸi performans sonucu Umut MeraÅŸ'Ä± kadrosuna katmanÄ±n planlarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

ErdoÄŸan ve Lille Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Luis Campos'un Umut MeraÅŸ'a yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ederken, yakÄ±n sÃ¼reÃ§te oyuncunun geleceÄŸinin netleÅŸmesi bekleniyor. Lille daha Ã¶nce de Trabzonspor'dan Yusuf YazÄ±cÄ±'yÄ± kadrosuna katmÄ±ÅŸtÄ±.

Umut MeraÅŸ iÃ§in Lilleden Merih Demiral formÃ¼lÃ¼

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