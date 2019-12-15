Umut Nayir: "Büyük hayal kırıklığı bizim için"

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybeden Beşiktaş Umut Nayir maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Büyük hayal kırıklığı bizim için"

"Büyük hayal kırıklığı bizim için. Bizden önceki maçta lider de kazanınca fark açılmasın diye mutlak galibiyetle çıktık ama hayal kırklığı olduğu bizim için. Derbinin değeri katbekat arttı. Derbiye moralli gitmek istiyorduk, rakiplerimizde puan kaybetmişken kazanmak istedik ama olmadı, Fenerbahçe derbisi daha çok önem kazandı, Sivasspor puan farkını açtı çünkü.

"Seri yapsak, diğer maçta liderliği de ele geçirebilirdik."

"Pozisyonlarımız vardı ama çok konuşulacak bir şey yok. Toparlanmak için bir derbi maçı var, daha önce Galatasaray maçıyla yükselişe geçmiştik. Bu maçta galip de gelsek, mağlup da olsak derbi özeldir. Seri yapsak, diğer maçta liderliği de ele geçirebilirdik."