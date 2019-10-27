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27.10.2019 - 21:18 | | Skorer

Umut Nayir: "Daha fazla atabilirdik"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

Umut Nayir: "Daha fazla atabilirdik"

Süper Lig'de Galatasaray'ı evinde 1-0 yenen Beşiktaş'ta Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

"Benim için özel bir maç"
"Benim için özel bir maç. Hafta içi Vodafone Park'taki ilk golümü bulmuştum. Bugün ligde de ilk golümü buldum. Bugün kazandığımız için çok daha mutluyum çünkü önce gol attığım maçlarda kazanamamıştık."

"Daha fazla atabilirdik" 
"İlk heyecanımızın bu coşkuyu yansıtabilmek olduğunu söylemiştim. Maç başından bu yana girilen pozisyonlar oldu. Daha fazla atabilirdik ama olmadı. Derbi galibiyeti büyük camiaları ayaklandırmak için basamak olabilir, öyle olması için çalışacağız."

 "O da ön direğe koşmam gerektiğini söylemişti"
"Maç içerisinde bazı pozisyonlarda Caner Abi'nin ortalarında arka direğe hareketlenmiştim. O da ön direğe koşmam gerektiğini söylemişti. Gol pozisyonunda bu kez öne hareketlendim ve golü attım"

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