Umut Nayir: "Kabul edilebilir bir durum değil"

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

"Beraberliği kabul edemezken kaybettik"

"Kabul edilebilir bir durum değil. Maçtan önce iyi hazırlanmamıza rağmen hatalar yaptık. Bizim gibi takımların bu seviyede, bu kadar bireysel hata yapmaması lazım. Bu hatalar pahalıya mâl oluyor. Bunun bilincine varmalıyız. Beraberliği kabul edemezken kaybettik"