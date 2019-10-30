BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n SÃ¼per Lig'de Galatasaray'Ä± 1-0 yendiÄŸi maÃ§ta takÄ±mÄ±nÄ±n tek golÃ¼nÃ¼ atan Umut Nayir, gelecek iÃ§in umutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n televizyonuna konuÅŸan Umut Nayir, derbi galibiyetinin takÄ±m iÃ§in iyi bir iyi motivasyon olduÄŸunu belirterek, "Onu deÄŸerli kÄ±lacak sÃ¼reÃ§ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki iki maÃ§ olacak. Milli araya kadar kazanacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larla Ã¼st sÄ±ralara tÄ±rmanabiliriz." dedi.Â

Sakat oyuncularÄ±n da yavaÅŸ yavaÅŸ iyileÅŸtiÄŸine dikkati Ã§eken siyah-beyazlÄ± futbolcu, "OnlarÄ±n katÄ±lmasÄ±yla kÄ±sa vadede ÅŸu iki galibiyetle milli araya iyi girmek istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â Forvet oynayan her futbolcunun gol atmak isteyeceÄŸini anlatan Umut, "Goller oyuncunun Ã¶z gÃ¼venini yerine getirir. SÃ¼re bulduÄŸum her durumda elimden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Åžans buldukÃ§a, maÃ§ kondisyonu ve koordinasyonu arttÄ±kÃ§a, verimimin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. AmacÄ±m kalan haftalarda kaÃ§ maÃ§ oynarsam oynayayÄ±m hepsinde katkÄ± verebilmek. MÃ¼cadelemle veya skor bularak." diye konuÅŸtu.

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