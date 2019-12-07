Umut Nayir’a jest yanlış anlaşıldı!

SERDAR SARIDAĞ

Türkiye Kupası’nda, Anagold 24 Erzincanspor’u 3-0 yenerek tur için avantaj elde eden Beşiktaş’ta, Necip Uysal’ın kaptanlık durumu, neredeyse maç kadar konuşuldu. Sosyal medyada tecrübeli futbolcunun kaptanlık bandını takmak istemediği yönünde dedikodular dönerken, Necip Uysal’ın pazubandı geri çevirmek gibi bir düşüncesinin olmadığını yakın çevresine söylediği öğrenildi.



Sezon başında kaptanlık görevi yönetim tarafından Burak Yılmaz, Atiba ve Gökhan Gönül’e verilirken, bu üç oyuncunun oynamaması durumunda Vida ve Lens’in biri bandı takmakla görevlendirilmişti. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında oyundan çıktığı için kaptanlık görevini kime devretmesi konusunda Lens kararsız kalınca, Elneny ve Necip, Umut Nayir’ı gösterdi. Takım içerisinde sevilen biri olması nedeniyle, Necip’in Umut’u onurlandırmak adına böyle bir jestte bulunduğu belirtildi.



Önceki günkü maçta tepki göstermek gibi bir niyeti olmasa da, Necip Uysal’ın, bir önceki yönetimin böyle bir karar almasına o günlerde çok üzüldüğü herkes tarafından biliniyordu. Yeni yönetimin ise Beşiktaş alt yapısından yetişen Necip Uysal’a kaptanlığı tekrar geri verip vermeyeceği şimdiden merak konusu oldu.