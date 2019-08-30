Umutlu yolculuk!

CELAL UMUT EREN

Galatasaray’ın 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. Monaco’daki kuraya 4. torbadan giren sarı-kırmızılılar; A Grubu’nda Fransa’dan PSG, İspanya’dan Real Madrid ve Belçika’dan C.Brugge ile eşleşti.



Neymar krizi

Fransa’da son 7 yılın 6’sını lig şampiyonu olarak bitiren ve artık Şampiyonlar Ligi hedefine odaklanan PSG, buna karşın ciddi bir Neymar sorunuyla uğraşıyor. Neymar’ı takımda görmek istemeyen kulübün Katarlı sahipleri, Barcelona ve Real Madrid’le görüşmeler yapıyor.

Ancak Fransız ekibinin hücum hattındaki gücü yine de göz kamaştırıyor. 2018 Dünya Kupası’nın galibi Fransa’nın yeni büyük yıldızı olarak lanse edilen 20 yaşındaki Kylian Mbappe’nin bu sezon Devler Ligi’ne damga vurması bekleniyor.

Zaten turnuvanın en tecrübeli forvetlerinden Edinson Cavani de takımda. Thomas Tuchel artık 4-3-3 düzenini takımına oturttu. Ayrıca Di Maria gibi joker bir yıldızı da var. Orta sahası son derece dinamik olan PSG, savunmada Thiago Silva, ortada Verratti ve sağ bekte Meunier kaliteleriyle her zaman saygın isimler.



Zidane sorusu

Real Madrid, tarihinde 13 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla zirvede yer alıyor. Zinedine Zidane, 3 kez teknik direktör, 1 kez de futbolcu olarak bu kupayı eflatun-beyazlılara armağan etti. Şu an ise İspanyol devinde 2. dönemini yaşayan Fransız teknik adam pek de iyi bir sezon başı geçirmedi. 100 milyon euroluk Eden Hazard transferine rağmen Zidane takımında eksikler olduğunu kaydediyor. Gareth Bale sorununu da yaşayan Real Madrid, şu anda tam anlamıyla hazır değil. Hatta İspanya basını şimdiden Zidane’ın yerine Jose Mourinho’nun geleceğini bile yazdı.



2002’nin rövanşı

Galatasaray’ın gruptaki en gerçekçi rakibi olarak Belçika’nın C.Brugge takımı dikkat çekiyor. Philippe Clement’in çalıştırdığı C.Brugge, 4-3-3 sistemi ve kısa paslara dayalı bir sistem oynuyor. Kaptan Vormer orta sahanın kalbi. 19 yaşındaki forvet Openda’da parlıyor. Savunmada ise eski Beşiktaşlı Mitrovic ve eski Liverpool kalecisi Mignolet öne çıkıyor. 2002-03 sezonlarında Şampiyonlar Ligi gruplarında sarı-kırmızılıların rakibi olan ve 3-1 yenildiği Belçika ekibine karşı rövanş alma zamanı.

İlk maç Belçika’da

Sarı-kırmızılılar, A Grubu’ndaki ilk maçında C.Brugge ile Belçika’da, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55’te karşı karşıya gelecek.

1 Ekim Salı, 22.00’da PSG’yi konuk edecek Aslan, 22 Ekim Salı yine kendi sahasında Real Madrid’le saat 22.00’da oynayacak. 4. maçta 6 Kasım Çarşamba günü Real Madrid deplasmanına gidecek Galatasaray, 23.00’da sahaya çıkacak. 26 Kasım Salı günü saat 20.55’te C.Brugge’ü konuk edecek temsilcimiz, son maçını 11 Aralık Çarşamba günü saat 23.00’da PSG ile Fransa’da yapacak.

G.Saray, Avrupa kupalarında PSG, Real Madrid ve Club Brugge’ü konuk ettiği 6 maçın 4’ünü kazandı, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, PSG, Real Madrid ve Club Brugge’e konuk olduğu 6 maçın tamamını kaybederken, 19 gol yiyip 2 gol atabildi.

İstanbul’a özel logo

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2019-2020 sezonunun logosu resmen açıklandı. İstanbul’da düzenlenecek final için özel bir logo tasarlandı. Kura gecesinde gösterilen ve tanıtılan logo oldukça dikkat çekti. İstanbul’un tarihi eserleri ve simgeleriyle tasarlanan logo büyük beğeni topladı.