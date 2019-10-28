Ünal Karaman: "Bizim yaşadığımızı kimse yaşamamıştır"

Süper Lig'de Başakşehir ile 90+5'te attığı gol ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

"Gol attıktan sonra pozisyonlar bize acı olarak dönüyor"

"Oyun başında, özellikle ilk 20 dakikalık bölümdeki oyun bizim kalitemizi, beklentilerimizi karşılamıyor. Devreye kadar daha derli toplu bir Trabzonspor vardı. Şu bizim için kötü. Kazandıktan, gol attıktan sonra hemen devamındaki pozisyonlar bize acı olarak dönüyor. Bunlar futbolun doğasında ama bize 'Pardon' deme şansı olmuyor."

"Kimse kaçak yapmıyor"

"Genç oyuncularımız var, gayretleri, iyi niyetleri var. Tecrübeli oyuncularımızın takımı, şehri sahiplenmeleri var. Oyuncularım maçı kaybetse dahi benim nazarımda çok kıymetli, çok değerli. Kimse kaçak yapmıyor. Herkes mücadelenin içinde. Bazen kalite, bazen tecrübe yetmiyor. Böyle böyle bu oyuncuları kazanıp camiaya hizmet edeceğiz."

"Bizim yaşadığımızı kimse yaşamamıştır"

"Bizim yaşadığımızı kimse yaşamamıştır. Herkesin belli bir kadro derinliği var. Mazeretlerin arkasına sığınmanın manası yok. Genç oyuncularımız var. Sahaya koyduğumuz oyuncular içerisinde 20-21-22 yaşlar var. Oyuncularımın göstermiş olduğu üst düzey mücadeleden memnunum. Geriye dönüp üzüldüğüm maçlar var. Sakatlığa kaybetmekten üzüldüğüm oyuncularım var."

Basın toplantısında sakatlıkların verdiği sıkıntıya değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Sezona başlarken de bazı bölgelerle alakalı daha farklı alternatifler oluşturabilirdik, eksik kaldık. Şimdi bir bölge söylemek takıma haksızlık olur. Ama biz 3 tane oyuncu koyduk, hepsi genç oyuncular. Elbette zor ama burası mazeret üretme makamı değil. Gençler kriz anlarında şanslar kullanıyor, böyle yapıp Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz. Her oyuncuma ihtiyacım var, bu rekabet ortamında hepsi elzem oyuncular" diye konuştu.

Karakterli futbolcularla çalıştığını altını çizen Ünal Karaman, "Kazanırlar kaybederler, hep mücadele ediyorlar. Sevgi ve saygı var. Bazen yetersiz kalabiliyoruz, tecrübesiz kalabiliyoruz, hepsi insan olarak futbolcu olarak saha içinde kalıyorlar" yorumunu yaptı.