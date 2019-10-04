UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ä°sviÃ§re'nin Basel takÄ±mÄ± ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman, "Bu mÃ¼cadelenin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± galibiyet olmalÄ±ydÄ±." dedi.Â

Karaman, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, evlerinde oynadÄ±klarÄ± mÃ¼sabakayÄ± kazanmak istediklerini belirtti.Â

OyuncularÄ±nÄ±n ortaya koyduÄŸu mÃ¼cadelenin kendisini memnun ettiÄŸini dile getiren Karaman, "Fazla forma ÅŸansÄ± bulamayÄ±p da gÃ¶rev verdiÄŸimiz oyuncularÄ±n niyetleri son derece olumlu. AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z golÃ¼n hemen sonrasÄ±nda kalemizde gol gÃ¶rmemiz tabii ki Ã¼zdÃ¼. Bu mÃ¼cadelenin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± galibiyet olmalÄ±ydÄ±. Ancak her ÅŸeye raÄŸmen, taraftarÄ±mÄ±za sahada futbol oynamaya, mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir takÄ±m izlettirdiÄŸimiz iÃ§in de memnunum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â Koller: "BeraberliÄŸi hak ettiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"Â

Basel Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Marcel Koller, iyi bir maÃ§ Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

"BeraberliÄŸi hak ettiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diyen Koller, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§ ofansif olarak daha fazla pozisyon Ã¼retmek istiyoruz. Bunu telafi etmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°lk yarÄ± gÃ¼zeldi, maalesef ikinci yarÄ± pozisyona girmekte zorlanÄ±nca 1 puana razÄ± olduk. Trabzonspor'un bazÄ± deÄŸiÅŸiklikleri sÃ¼rpriz oldu. Yine de Ã¶nemli pozisyonlarda oyuncularÄ± bekledik. Ona gÃ¶re kendimizi hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.